‘Xabi Alonso eerste keuze bij Chelsea, Liverpool op de hoogte’

10 mei 2026, 09:04
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Chelsea heeft de pijlen gericht op Xabi Alonso, zo weet de Daily Mail. De Londenaren namen eind april afscheid van Liam Rosenior en zijn sindsdien op zoek naar een opvolger. Volgens Indykaila zou de voorkeur van Alonso echter uitgaan naar Liverpool.

Alonso maakte afgelopen zomer de overstap van Bayer Leverkusen naar Real Madrid, waar hij gedurende zijn spelersloopbaan 236 wedstrijden voor speelde. Lang werd zijn dienstverband in de Spaanse hoofdstad niet, want in januari werd de oud-middenvelder na 34 officiële wedstrijden op straat gezet. Álvaro Arbeloa werd zijn opvolger in Madrid.

Sinds zijn ontslag in Madrid wordt Alonso genoemd als kandidaat om Arne Slot op te volgen bij Liverpool. De Nederlander maakt na zijn succesvolle eerste jaar, waarin de landstitel werd gepakt, een moeizaam seizoen door. The Reds staan momenteel vierde in de Premier League en moeten in de laatste twee duels nog een keer winnen om Champions League-deelname veilig te stellen. Ondanks de druk en onvrede bij de supporters zou de clubleiding van Liverpool nog wel vertrouwen houden in Slot, zolang er een Champions League-ticket wordt gepakt.

Alonso zou nu volgens de Daily Mail kandidaat zijn om Rosenior op te volgen bij Chelsea, samen met Andoni Iraola en Marco Silva. De krant stelt dat de Spanjaard momenteel de eerste keuze is, maar schetst wel dat het onzeker is of hij gezien zijn verleden bij Liverpool in Londen aan de slag wil gaan. Volgens Indykaila zou de entourage van Alonso aan Liverpool hebben laten weten dat Chelsea navraag heeft gedaan naar de Spanjaard, maar hebben zij de club uit het noorden van Engeland laten weten dat Alonso liever op Anfield aan de slag gaat.

  • Gisteren, 15:18
Xabi Alonso

Xabi Alonso
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (25 nov. 1981)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
35
40
74
3
Man Utd
36
15
65
4
Liverpool
36
12
59
5
Aston Villa
35
4
58
6
Bournemouth
36
4
55

