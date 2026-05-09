Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Utrecht

9 mei 2026, 07:55
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax staat zondagmiddag onder hoogspanning in de Johan Cruijff ArenA. Met nog twee speelronden te gaan in de Eredivisie is plek drie het enige realistische doel voor de ploeg van trainer Óscar García. In de strijd om het laatste voorrondeticket voor de Champions League lijkt de Spanjaard een stevig besluit te nemen: Wout Weghorst keert direct terug in de basis tegen FC Utrecht.

Na het pijnlijke puntenverlies tegen PSV (2-2) kan Ajax zich geen misstap meer veroorloven. Dankzij een late treffer van Mika Godts hield de Amsterdamse club nog een punt over aan de topper, maar de achterstand op NEC bedraagt nog een punt. Bovendien voelt Ajax de hete adem van FC Twente in de nek: de Amsterdammers staan alleen dankzij hun doelsaldo boven de concurrent uit Enschede.

García kiest voor vertrouwde basis

Hoewel Kasper Dolberg tegen PSV een degelijke indruk achterliet, lijkt García alsnog terug te grijpen naar de ervaren Weghorst. De spits miste het duel in Eindhoven vanwege ziekte, maar is inmiddels volledig hersteld. Daarmee krijgt Ajax weer een echt aanspeelpunt in de voorhoede, terwijl Oscar Gloukh opnieuw op zijn favoriete positie achter de spits kan opereren.

Dat gaat vermoedelijk ten koste van Dolberg, die ondanks zijn sterke optreden weer genoegen moet nemen met een reserverol. García gaf eerder al aan dat hij Gloukh het liefst als aanvallende middenvelder gebruikt in een systeem met een klassieke centrumspits.

Ook achterin lijken weinig wijzigingen op komst. Anton Gaaei behoudt vermoedelijk het vertrouwen als rechtsback, terwijl Takehiro Tomiyasu opnieuw op de bank begint. Het centrum van de defensie bestaat naar verwachting uit Josip Sutalo en Youri Baas, met Lucas Rosa aan de linkerkant. Onder de lat blijft Maarten Paes de vaste keuze.

Godts opnieuw grote troef van Ajax

Voorin rust opnieuw veel hoop op de schouders van Godts. De Belg verkeert al weken in topvorm en was ook tegen PSV beslissend met een goal en een assist. Samen met Steven Berghuis moet hij voor creativiteit en dreiging vanaf de flanken zorgen.

Op het middenveld lijkt García vast te houden aan Youri Regeer als controleur, naast Jorthy Mokio. Daardoor lijkt er opnieuw geen basisplaats weggelegd voor Ko Itakura.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Ajax - Utrecht

Ajax
16:45
FC Utrecht
Wordt gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

