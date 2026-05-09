Robin van Persie: 'Tweede worden zou een hoogtepunt zijn'

Robin van Persie vindt dat het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie een hoogtepunt in zijn nog prille carrière als trainer kan zijn. Zondag kan hij de tweede plaats definitief veiligstellen door te winnen van AZ.

"De tweede plek zou voor mij als trainer zeker een hoogtepunt zijn", zo geeft Van Persie aan op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen de Alkmaarders: "Als je kijkt naar hoe het seizoen verlopen is, dan was onze ambitie om kampioen te worden. Dat hebben we niet gehaald, maar het is fantastisch als we de Champions League halen. We hadden graag verder in de KNVB Beker en Europa willen komen. Als je alles meeneemt, voelt het wel goed als we tweede worden."

Van Persie zal na afloop van het huidige seizoen met de clubleiding van Feyenoord de prestaties gaan evalueren, maar wil zich voorlopig bezighouden met het hoofddoel: tweede worden. "We moeten dat nog inplannen, want mijn focus ligt volledig op zondag. Vanaf vorige week beseft iedereen hoe belangrijk deze wedstrijd is. Wij pakten gelukkig de punten en teams rondom ons niet, dus vorig weekend was fantastisch. Men praat dan direct over allerlei scenario's, maar we moeten ons gewoon focussen op de wedstrijd."

De trainer van Feyenoord vervolgt: "Tijdens het seizoen maak ik notities van alles wat ik meemaak. Dat gaat over mijzelf en alles wat er om mij heen gebeurt. Daarin ontgaat mij eigenlijk niets. Ik kan heel makkelijk terugkijken op die momenten. Als er zoveel gebeurt in een seizoen, is het belangrijk om te reflecteren. Dat doe ik zelf, maar ook met de mensen om mij heen. De goede dingen moeten we benoemen, maar zeker ook de zaken die niet goed zijn gegaan."