Te Kloese slaat afscheidsreceptie bij Feyenoord af: 'Ben nou eenmaal niet van grote partijen'

Dennis te Kloese heeft een aanbod van Feyenoord voor een grote afscheidsreceptie 'beleefd afgeslagen', aldus de club. De algemeen én technisch directeur van de Rotterdammers legt per 1 juli aanstaande, na vierenhalf jaar in Rotterdamse dienst zijn taken neer. In het Mexicaanse CF Monterrey heeft Te Kloese inmiddels een nieuwe werkgever gevonden.

Te Kloese ging in januari 2022 aan de slag als algemeen directeur van Feyenoord. In zijn debuutjaar werd direct de finale van de Conference League bereikt, maar daarin was AS Roma nipt te sterk. Een halfjaar na zijn aanstelling nam Te Kloese tevens het technisch directeurschap op zich. Onder leiding van de 51-jarige bestuurder veroverde Feyenoord in 2023 de landstitel en werd een jaar later de KNVB Beker gewonnen. Te Kloese realiseerde daarnaast een aantal lucratieve uitgaande transfers, zoals die van Santiago Giménez naar AC Milan en Igor Paixão naar Olympique Marseille.

Vrij van kritiek bleef Te Kloese overigens niet. Zo bleek de aanstelling van Brian Priske als opvolger van de naar Liverpool vertrokken trainer Arne Slot niet het schot in de roos waarop gehoopt werd. Ook onder de huidige coach Robin van Persie was het de afgelopen maanden zelden rustig in De Kuip, al lijkt Feyenoord met nog twee speelronden te gaan inmiddels zo goed als zeker van de tweede plaats en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Veel aankopen van Te Kloese vielen bovendien behoorlijk tegen.

Per 1 juli zit het dienstverband van Te Kloese bij Feyenoord erop. Tijd om stil te zitten heeft hij echter niet, want op diezelfde dag begint hij officieel aan zijn nieuwe klus bij CF Monterrey, waar hij is aangesteld als Presidente Deportivo.

Feyenooord heeft Te Kloese aangeboden om zijn vierenhalf jaar in De Kuip af te sluiten met een grote afscheidsreceptie waarop alle stakeholders van de club aanwezig zouden zijn, maar dat is door de scheidend directeur 'beleefd afgeslagen', schrijft de club. "Om te beginnen ben ik nog gewoon aan het werk", licht Te Kloese zelf toe. "Van een aantal mensen zal ik de komende weken op verschillende tijdstippen in kleiner comité afscheid nemen. Ook komt er nog een borrelmoment in De Kuip, met alle collega’s van club en stadion. Tenslotte plannen we nog een lunch in met wat vaste mediavolgers. Grote partijen, daar ben ik nu eenmaal niet van."

Daarnaast zegt Te Kloese dat het wat hem betreft niet om hemzelf, maar om Feyenoord gaat. "Ik wens de club, mijn opvolger en zeker ook de vele goede collega’s niets anders dan succes toe voor de toekomst."