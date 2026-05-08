Live voetbal

Te Kloese slaat afscheidsreceptie bij Feyenoord af: 'Ben nou eenmaal niet van grote partijen'

8 mei 2026, 07:25
Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Dennis te Kloese heeft een aanbod van Feyenoord voor een grote afscheidsreceptie 'beleefd afgeslagen', aldus de club. De algemeen én technisch directeur van de Rotterdammers legt per 1 juli aanstaande, na vierenhalf jaar in Rotterdamse dienst zijn taken neer. In het Mexicaanse CF Monterrey heeft Te Kloese inmiddels een nieuwe werkgever gevonden.

Te Kloese ging in januari 2022 aan de slag als algemeen directeur van Feyenoord. In zijn debuutjaar werd direct de finale van de Conference League bereikt, maar daarin was AS Roma nipt te sterk. Een halfjaar na zijn aanstelling nam Te Kloese tevens het technisch directeurschap op zich. Onder leiding van de 51-jarige bestuurder veroverde Feyenoord in 2023 de landstitel en werd een jaar later de KNVB Beker gewonnen. Te Kloese realiseerde daarnaast een aantal lucratieve uitgaande transfers, zoals die van Santiago Giménez naar AC Milan en Igor Paixão naar Olympique Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Vrij van kritiek bleef Te Kloese overigens niet. Zo bleek de aanstelling van Brian Priske als opvolger van de naar Liverpool vertrokken trainer Arne Slot niet het schot in de roos waarop gehoopt werd. Ook onder de huidige coach Robin van Persie was het de afgelopen maanden zelden rustig in De Kuip, al lijkt Feyenoord met nog twee speelronden te gaan inmiddels zo goed als zeker van de tweede plaats en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Veel aankopen van Te Kloese vielen bovendien behoorlijk tegen.

Per 1 juli zit het dienstverband van Te Kloese bij Feyenoord erop. Tijd om stil te zitten heeft hij echter niet, want op diezelfde dag begint hij officieel aan zijn nieuwe klus bij CF Monterrey, waar hij is aangesteld als Presidente Deportivo.

Feyenooord heeft Te Kloese aangeboden om zijn vierenhalf jaar in De Kuip af te sluiten met een grote afscheidsreceptie waarop alle stakeholders van de club aanwezig zouden zijn, maar dat is door de scheidend directeur 'beleefd afgeslagen', schrijft de club. "Om te beginnen ben ik nog gewoon aan het werk", licht Te Kloese zelf toe. "Van een aantal mensen zal ik de komende weken op verschillende tijdstippen in kleiner comité afscheid nemen. Ook komt er nog een borrelmoment in De Kuip, met alle collega’s van club en stadion. Tenslotte plannen we nog een lunch in met wat vaste mediavolgers. Grote partijen, daar ben ik nu eenmaal niet van."

Daarnaast zegt Te Kloese dat het wat hem betreft niet om hemzelf, maar om Feyenoord gaat. "Ik wens de club, mijn opvolger en zeker ook de vele goede collega’s niets anders dan succes toe voor de toekomst."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Dennis te Kloese en Jan de Jong

Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

  • di 5 mei, 15:00
  • 5 mei 15:00
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws