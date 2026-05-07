Volgens The Telegraph is de kans groot dat clubs uit de Serie A zich op korte termijn melden voor . Na een teleurstellend halfjaar nemen de Engelsman (31) en Feyenoord na dit seizoen waarschijnlijk afscheid van elkaar. De transferflop beschikt over een aflopend contract in Rotterdam en lijkt zijn loopbaan voort te zetten in Italië

De komst van de 82-voudig international in februari was een grote verrassing, maar loopt uit op een sportieve teleurstelling. Sterling kwam transfervrij over nadat zijn contract bij Chelsea werd ontbonden, maar wist in De Kuip geen potten te breken. In zeven competitiewedstrijden kwam hij tot slechts 349 speelminuten, waarin hij niet wist te scoren en één assist afleverde.

Hoofdtrainer Robin van Persie heeft de buitenspeler inmiddels gedegradeerd tot bankzitter en geeft steeds vaker de voorkeur aan jeugdtalenten als Tobias van den Elshout. Een contractverlenging na 30 juni lijkt dan ook definitief van de baan, zoals het Algemeen Dagblad al eerder meldde.

Engelse media verwachten transfer naar Serie A

Ondanks zijn reserverol in Rotterdam hoeft Sterling zich over gebrek aan interesse geen zorgen te maken. De Britse kwaliteitskrant The Telegraph weet dat een avontuur in de Italiaanse competitie lonkt. "Hij zal deze zomer opnieuw zonder club zitten, maar na een tijd in een appartement in het centrum van Rotterdam te hebben gewoond, is de aantrekkingskracht van het leven op het vasteland enorm", leest het.

De krant voegt daaraan toe: "Naar verwachting zullen teams uit de Serie A hun interesse kenbaar maken." Eerder dit jaar werden grootmachten als Napoli en Juventus al nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemmingen voor de routinier.