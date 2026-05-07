Live voetbal

Serie A-clubs geïnteresseerd in Raheem Sterling

7 mei 2026, 10:37
Raheem Sterling bij Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens The Telegraph is de kans groot dat clubs uit de Serie A zich op korte termijn melden voor Raheem Sterling. Na een teleurstellend halfjaar nemen de Engelsman (31) en Feyenoord na dit seizoen waarschijnlijk afscheid van elkaar. De transferflop beschikt over een aflopend contract in Rotterdam en lijkt zijn loopbaan voort te zetten in Italië

De komst van de 82-voudig international in februari was een grote verrassing, maar loopt uit op een sportieve teleurstelling. Sterling kwam transfervrij over nadat zijn contract bij Chelsea werd ontbonden, maar wist in De Kuip geen potten te breken. In zeven competitiewedstrijden kwam hij tot slechts 349 speelminuten, waarin hij niet wist te scoren en één assist afleverde.

Artikel gaat verder onder video

Hoofdtrainer Robin van Persie heeft de buitenspeler inmiddels gedegradeerd tot bankzitter en geeft steeds vaker de voorkeur aan jeugdtalenten als Tobias van den Elshout. Een contractverlenging na 30 juni lijkt dan ook definitief van de baan, zoals het Algemeen Dagblad al eerder meldde.

Engelse media verwachten transfer naar Serie A

Ondanks zijn reserverol in Rotterdam hoeft Sterling zich over gebrek aan interesse geen zorgen te maken. De Britse kwaliteitskrant The Telegraph weet dat een avontuur in de Italiaanse competitie lonkt. "Hij zal deze zomer opnieuw zonder club zitten, maar na een tijd in een appartement in het centrum van Rotterdam te hebben gewoond, is de aantrekkingskracht van het leven op het vasteland enorm", leest het.

De krant voegt daaraan toe: "Naar verwachting zullen teams uit de Serie A hun interesse kenbaar maken." Eerder dit jaar werden grootmachten als Napoli en Juventus al nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemmingen voor de routinier.

➡️ Meer over Raheem Sterling

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Dennis te Kloese en Jan de Jong

Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

  • di 5 mei, 15:00
  • 5 mei 15:00
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
35
51
82
2
Napoli
35
19
70
3
Milan
35
19
67
4
Juventus
35
28
65
5
Roma
35
23
64

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws