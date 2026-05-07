speelt volgend seizoen mogelijk op huurbasis bij FC Dordrecht, zo meldt FR12 donderdagochtend. De Schapenkoppen willen de twintigjarige aanvaller tijdelijk overnemen van Feyenoord, waar hij afgelopen seizoen geen onuitwisbare indruk maakte. Ook twee andere Feyenoord-talenten zijn in beeld bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

Sinds 2023 werken Feyenoord en FC Dordrecht intensief samen. Ieder seizoen stallen de Rotterdammers meerdere jonge talenten aan de Krommedijk. Onder meer Jaden Slory, Shiloh ’t Zand, Antef Tsoungui en Illias Sebaoui kwamen de afgelopen jaren uit voor de middenmoter uit het tweede niveau. Trainer Dirk Kuyt hoopt komend seizoen opnieuw drie Feyenoorders tot zijn beschikking te krijgen.

Volgens FR12 gaat het om Sliti, Jan Plug en Ayoub Ouarghi. Eerstgenoemde speelde dit seizoen nog 24 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, maar wist daarin nauwelijks te overtuigen. De aanvaller kwam slechts één keer tot scoren en het lijkt erop dat er volgend seizoen geen plek voor hem is in de eerste selectie.

Kuyt beschikte sinds de winterstop al over zijn neefje Plug, die op huurbasis uitkwam voor FC Dordrecht. Ook supertalent Ouarghi is in beeld bij de partnerclub van de Rotterdammers. De achttienjarige middenvelder maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht tegen PEC Zwolle.