Live voetbal

Dirk Kuyt wil Aymen Sliti naar FC Dordrecht halen

7 mei 2026, 09:06
Teleurgestelde Sliti
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Aymen Sliti speelt volgend seizoen mogelijk op huurbasis bij FC Dordrecht, zo meldt FR12 donderdagochtend. De Schapenkoppen willen de twintigjarige aanvaller tijdelijk overnemen van Feyenoord, waar hij afgelopen seizoen geen onuitwisbare indruk maakte. Ook twee andere Feyenoord-talenten zijn in beeld bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

Sinds 2023 werken Feyenoord en FC Dordrecht intensief samen. Ieder seizoen stallen de Rotterdammers meerdere jonge talenten aan de Krommedijk. Onder meer Jaden Slory, Shiloh ’t Zand, Antef Tsoungui en Illias Sebaoui kwamen de afgelopen jaren uit voor de middenmoter uit het tweede niveau. Trainer Dirk Kuyt hoopt komend seizoen opnieuw drie Feyenoorders tot zijn beschikking te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens FR12 gaat het om Sliti, Jan Plug en Ayoub Ouarghi. Eerstgenoemde speelde dit seizoen nog 24 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, maar wist daarin nauwelijks te overtuigen. De aanvaller kwam slechts één keer tot scoren en het lijkt erop dat er volgend seizoen geen plek voor hem is in de eerste selectie.

Kuyt beschikte sinds de winterstop al over zijn neefje Plug, die op huurbasis uitkwam voor FC Dordrecht. Ook supertalent Ouarghi is in beeld bij de partnerclub van de Rotterdammers. De achttienjarige middenvelder maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht tegen PEC Zwolle.

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Dennis te Kloese en Jan de Jong

Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

  • di 5 mei, 15:00
  • 5 mei 15:00
  • 8
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Aymen Sliti

Aymen Sliti
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (24 mrt. 2006)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
19
1
2024/2025
Feyenoord
4
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws