KNVB heeft lijst met kandidaten bij vertrek van Ronald Koeman

heeft woensdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Volgens de directeur Topvoetbal van de KNVB zijn er voldoende kandidaten die bondscoach na het WK eventueel kunnen opvolgen.

Het contract van Koeman bij de KNVB loopt af na het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 63-jarige oefenmeester heeft nog geen aanstalten gemaakt om een nieuwe verbintenis te tekenen, maar kan intern rekenen op veel vertrouwen.

“Als Ronald wereldkampioen wordt, dan kan hij blijven als hij dat wil”, vertelt De Jong. “Wij hebben onze focus volledig op het WK en zijn niet bang om in tijdnood te raken als de wegen van de KNVB en Koeman in juli van dit jaar scheiden.”

“Natuurlijk ben ik bezig me voor te bereiden op allerlei scenario’s na het WK. Het zou onprofessioneel zijn die verantwoordelijkheid niet op te pakken”, vervolgt de oud-voetballer. “Alleen heb ik daarvoor geen contacten gelegd. Omdat ik alle vertrouwen in Koeman en in resultaat met Oranje op het WK heb. In mijn hoofd bestaat nu simpelweg geen vacature bij Oranje.”

Is Peter Bosz in beeld bij de KNVB, mocht Koeman er na het WK voor kiezen om niet te blijven? “Hij verricht geweldig werk bij PSV, is een toptrainer, maar ik ga niet vooruitlopen op iets wat niet speelt. Vandaar begrijp ik dat hij zijn contract heeft verlengd bij PSV”, reageert De Jong.

“Er zou in Zeist iets kunnen gaan spelen, maar intern en extern zijn er kandidaten die aan de slag kunnen als bondscoach van het Nederlands elftal. In het geval dat Koeman na het WK vertrekt”, aldus De Jong.

“De doelstelling is de halve finale met Oranje, maar de ambitie is om wereldkampioen te worden”, vervolgt hij. “Je streeft het allerhoogste na en ik geloof erin vanwege onze internationals, onze technische staf – een betere is op dit moment niet denkbaar – en onze manier van werken om het maximale eruit te halen.”