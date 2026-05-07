Hans Kraay junior heeft woensdagavond rondom het duel in de Keuken Kampioen Play-Offs tussen Almere City en De Graafschap hoog opgegeven over . De analist ziet kwaliteiten bij de 21-jarige middenvelder van De Graafschap die hem aan Barcelona- en Oranje-speler doen denken.

Gijselhart beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in het betaald voetbal bij De Graafschap, nadat hij afgelopen zomer overkwam van PEC Zwolle. De middenvelder speelde 36 van de 38 wedstrijden van de Doetinchemmers in de Keuken Kampioen Divisie (0 doelpunten en 2 assists) en is Kraay junior in positieve zin opgevallen.

Hoewel de analist erkent dat Gijselhart geen doelpuntenmaker is, ziet hij waardevolle kwaliteiten bij de jongeling. “Hij is het eerste aanspeelpunt voor de centrale verdedigers. Hij heeft een goede dribbel, kleine passjes, diepteballetjes, steekballetjes."

"Hij houdt niet van glijden en tackelen, maar hij onderschept ze, haalt de passlijn eruit, zoals dat zo mooi heet”, vervolgt Kraay junior bij ESPN in gesprek met presentator Pascal Kamperman. “Als je zegt: 'hier loopt Frenkie', dan denk je: ja, daar loopt Frenkie."

"Ik ga hem niet vergelijken met Frenkie, anders ga jij dat weer zeggen, maar dit heeft hij ook wel: dat hij zijn lichaam goed gebruikt”, stelt Kraay Junior. Kamperman vraagt de analist of Gijselhart ‘iets van Frenkie Jong heeft’. "Ik heb nu alweer spijt dat ik het gezegd heb", antwoordt Kraay junior.

De analist vervolgt: "Hij heeft een geweldige dribbel. Buitenkant balletje, aanspeelpunt, diepte zoeken”, somt Kraay junior op. “Hij heeft een versnelling in zijn dribbel, dat hebben niet heel veel spelers. Je moet wel heel goed zijn als middenvelder als je zelden een goal maakt. Maar Frenkie de Jong maakt ook zelden een goal en is heel erg goed. Ik moet wéér oppassen, want je kijkt me aan alsof ik hem met Frenkie de Jong vergelijk. Absoluut niet. Maar hij is het cement tussen de stenen.”