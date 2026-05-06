Chaos bij Real Madrid: spelers met elkaar op de vuist op training

De bom is vandaag gebarsten op het trainingscomplex van Real Madrid. en zijn na een harde overtreding bijna met elkaar op de vuist gegaan. De Spaanse sportkrant Marca meldt dat de sfeer in de kleedkamer inmiddels tot een kookpunt is gestegen en dat de selectie compleet verdeeld is. Deze explosieve situatie ontstaat uitgerekend in de week voorafgaand aan de cruciale El Clásico tegen koploper FC Barcelona.

Tijdens een partijvorm op het trainingscomplex liepen de gemoederen hoog op. Na een stevige ingreep zochten Valverde en Tchouaméni elkaar op, waarna er over en weer werd geduwd en een felle woordenwisseling ontstond. Teamgenoten en stafleden moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de twee sterkhouders uit elkaar te halen. Het conflict beperkte zich bovendien niet tot het veld, want de verhitte discussie zou zich in de kleedkamer verder hebben voortgezet.

Het incident staat niet op zichzelf binnen de Madrileense selectie, waar meerdere spelers nauwelijks nog contact met elkaar hebben. Ook de relatie met Álvaro Arbeloa, die in januari het stokje overnam van de ontslagen Xabi Alonso, staat zwaar onder druk. Volgens de berichtgeving weigeren momenteel zes spelers om nog met de hoofdtrainer te communiceren. Eerder waren er al vergelijkbare signalen van onrust, zo deelde Antonio Rüdiger vorige maand een klap uit aan Álvaro Carreras en had Kylian Mbappé een zware verbale aanvaring met de technische staf.

De interne chaos komt voor de Madrilenen op een dramatisch moment. Komende zondag reist de ploeg namelijk af naar Camp Nou voor de ontmoeting met FC Barcelona. De Catalanen voeren de ranglijst in LaLiga aan met 88 punten, terwijl Real Madrid op een achterstand van elf punten volgt. Omdat er na dit weekend nog maar drie speelrondes resteren, heeft Barcelona aan een overwinning of een gelijkspel tegen de aartsrivaal genoeg om de landstitel definitief veilig te stellen.