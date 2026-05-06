Live voetbal

Chaos bij Real Madrid: spelers met elkaar op de vuist op training

6 mei 2026, 23:45
Real training
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De bom is vandaag gebarsten op het trainingscomplex van Real Madrid. Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni zijn na een harde overtreding bijna met elkaar op de vuist gegaan. De Spaanse sportkrant Marca meldt dat de sfeer in de kleedkamer inmiddels tot een kookpunt is gestegen en dat de selectie compleet verdeeld is. Deze explosieve situatie ontstaat uitgerekend in de week voorafgaand aan de cruciale El Clásico tegen koploper FC Barcelona.

Tijdens een partijvorm op het trainingscomplex liepen de gemoederen hoog op. Na een stevige ingreep zochten Valverde en Tchouaméni elkaar op, waarna er over en weer werd geduwd en een felle woordenwisseling ontstond. Teamgenoten en stafleden moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de twee sterkhouders uit elkaar te halen. Het conflict beperkte zich bovendien niet tot het veld, want de verhitte discussie zou zich in de kleedkamer verder hebben voortgezet.

Artikel gaat verder onder video

Het incident staat niet op zichzelf binnen de Madrileense selectie, waar meerdere spelers nauwelijks nog contact met elkaar hebben. Ook de relatie met Álvaro Arbeloa, die in januari het stokje overnam van de ontslagen Xabi Alonso, staat zwaar onder druk. Volgens de berichtgeving weigeren momenteel zes spelers om nog met de hoofdtrainer te communiceren. Eerder waren er al vergelijkbare signalen van onrust, zo deelde Antonio Rüdiger vorige maand een klap uit aan Álvaro Carreras en had Kylian Mbappé een zware verbale aanvaring met de technische staf.

De interne chaos komt voor de Madrilenen op een dramatisch moment. Komende zondag reist de ploeg namelijk af naar Camp Nou voor de ontmoeting met FC Barcelona. De Catalanen voeren de ranglijst in LaLiga aan met 88 punten, terwijl Real Madrid op een achterstand van elf punten volgt. Omdat er na dit weekend nog maar drie speelrondes resteren, heeft Barcelona aan een overwinning of een gelijkspel tegen de aartsrivaal genoeg om de landstitel definitief veilig te stellen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-directeur Jordi Cruijff

‘Ajax richt pijlen op Jesús Fortea’

  • ma 27 april, 09:27
  • 27 apr. 09:27
  • 2
Dani Ceballos

Ajax-doelwit Dani Ceballos op ramkoers bij Real Madrid

  • vr 24 april, 14:31
  • 24 apr. 14:31
  • 2
Kylian Mbappé van Real Madrid

Real Madrid-fans eisen vertrek Mbappé: petitie bijna 4 miljoen keer getekend

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 26 jaar (27 jan. 2000)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
30
1
2024/2025
Real Madrid
32
0
2023/2024
Real Madrid
27
3
2022/2023
Real Madrid
33
0

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
34
25
68
4
Atlético
34
21
63
5
Betis
34
11
53

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws