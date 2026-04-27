Ajax is een van de clubs die heeft geïnformeerd naar Jesús Fortea, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De negentienjarige rechtsback komt momenteel uit voor Real Madrid Castilla, het beloftenelftal van de Spaanse topclub.

Met Jordi Cruijff als technisch directeur lijkt Ajax komende zomer de nodige Spanjaarden te gaan verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. De bestuurder heeft door zijn verleden bij FC Barcelona een uitgebreid netwerk in het Zuid-Europese land, wat hij wil benutten om spelers en mogelijk zelfs een hoofdtrainer naar Amsterdam te halen. Inmiddels heeft hij aangeklopt bij Real Madrid.

Volgens Moretto is Ajax namelijk een van de clubs met interesse in Fortea. De jonge rechtsback speelt zijn wedstrijden voor Real Madrid Castilla en ligt nog vast tot medio 2029. De verdediger vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 500.000 euro. Ajax is echter niet de enige club die Fortea volgt; ook Bayer Leverkusen, Sporting Portugal en Como zouden hebben geïnformeerd.

Fortea is de tweede speler van Real Madrid die deze maand in verband wordt gebracht met een stap naar Ajax. Anderhalve week geleden viel de naam van Dani Ceballos al en Moretto meldde toen dat de Amsterdammers al concrete interesse hebben getoond voor de middenvelder, die een contract tot medio 2027 heeft in Madrid.