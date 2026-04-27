Ajax is een van de clubs die heeft geïnformeerd naar Jesús Fortea, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De negentienjarige rechtsback komt momenteel uit voor Real Madrid Castilla, het beloftenelftal van de Spaanse topclub.
Met Jordi Cruijff als technisch directeur lijkt Ajax komende zomer de nodige Spanjaarden te gaan verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. De bestuurder heeft door zijn verleden bij FC Barcelona een uitgebreid netwerk in het Zuid-Europese land, wat hij wil benutten om spelers en mogelijk zelfs een hoofdtrainer naar Amsterdam te halen. Inmiddels heeft hij aangeklopt bij Real Madrid.
Volgens Moretto is Ajax namelijk een van de clubs met interesse in Fortea. De jonge rechtsback speelt zijn wedstrijden voor Real Madrid Castilla en ligt nog vast tot medio 2029. De verdediger vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 500.000 euro. Ajax is echter niet de enige club die Fortea volgt; ook Bayer Leverkusen, Sporting Portugal en Como zouden hebben geïnformeerd.
Fortea is de tweede speler van Real Madrid die deze maand in verband wordt gebracht met een stap naar Ajax. Anderhalve week geleden viel de naam van Dani Ceballos al en Moretto meldde toen dat de Amsterdammers al concrete interesse hebben getoond voor de middenvelder, die een contract tot medio 2027 heeft in Madrid.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
