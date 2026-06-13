Zoveel mensen keken midden in de nacht naar het WK

De nachtelijke WK-wedstrijden worden tot dusver goed bekeken, dat maakt Tina Nijkamp bekend. Het duel tussen Zuid-Korea en Tsjechië, dat om 04.00 uur (Nederlandse tijd) werd afgewerkt, trok ruim honderdduizend kijkers.

Zoals bekend worden er dit WK veel wedstrijden in de nacht afgewerkt. Zo stond de ontmoeting tussen Zuid-Korea en Tsjechië om 04.00 uur op het programma, terwijl de Verenigde Staten en Paraguay afgelopen nacht om 03.00 uur tegenover elkaar stonden. Ook aankomende nacht worden er weer wedstrijden afgewerkt, zelfs drie stuks. Brazilië – Marokko begint om 00.00 uur, Haïti – Schotland om 03.00 uur en Australië – Turkije begint om 06.00 uur.

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Nijkamp maakt zaterdagmiddag bekend dat het duel tussen Zuid-Korea en Tsjechië een goed aantal kijkcijfers heeft gehaald, namelijk 102.000. “Best veel”, concludeert de mediakenner. Het duel van 21.00 uur tussen Canada en Bosnië-Herzegovina (1-1) trok zaterdagavond 1.228.000 kijkers en werd daarmee ‘de winnaar van de dag’. De tweede WK-ceremonie, die anderhalf uur eerder al te zien was, leverde 441.000 kijkers op.

De eerste wedstrijd van het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika (2-0) behaalde donderdagavond liefst 1,7 miljoen kijkers.