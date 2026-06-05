Dit is het SoFi Stadium, de hypermoderne WK-arena in Los Angeles

Het SoFi Stadium in Los Angeles geldt komende zomer als een van de absolute blikvangers tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het hypermoderne onderkomen, dat normaal gesproken de thuishaven is van twee grote NFL-teams (LA Rams en LA Chargers), ondergaat momenteel de laatste voorbereidingen voor het mondiale eindtoernooi in 2026. Met een geschatte bouwsom van ruim vijf miljard dollar is het complex in Inglewood het duurste stadion ter wereld.

Tijdens het WK biedt het stadion, dat in 2020 werd geopend, plaats aan iets minder dan 70.000 toeschouwers. De arena krijgt tijdens het Wereldkampioenschap overigens tijdelijk de naam 'Los Angeles Stadium', aangezien de FIFA geen bedrijfsnamen in stadionbenamingen wil. SoFi Technologies is namelijk een Amerikaanse bank en financiële dienstverlener.

Infinity Screen: Het Achtste Wereldwonder

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Boven het speelveld, dat dertig meter lager ligt dan de straten buiten het stadion, hangt het 'Infinity Screen', een dubbelzijdig 4K HDR-videoscherm van omstreeks 6.500 vierkante meter. Dit gigantische scherm, waar video's, herhalingen en statistieken in realtime worden getoond, wordt ook wel eens gekscherend aangeduid als het 'Achtste wereldwonder'. Voor het beheer van dit scorebord zijn er continu 80 mensen fulltime in dienst. En er worden tal van oplossingen en inventieve ideeën en systemen gebruikt om zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Volgens meerdere bronnen is het SoFi Stadium een van de meest energie-efficiënte venues in Amerika.

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Om aan de strenge eisen van de FIFA te voldoen, is de vaste kunstgrasmat speciaal voor het toernooi vervangen door een modulair natuurgrasveld. Daarnaast zijn er in de hoeken van de onderste ring wijzigingen doorgevoerd om het veld te kunnen verbreden naar de vereiste 73 meter, aangezien de NFL-configuratie doorgaans smaller is. Het gehele complex wordt overdekt door een vast en lichtdoorlatend ETFE-dak, waarbij de open zijkanten zorgen voor natuurlijke ventilatie. Verder beschikt de locatie over 260 luxe suites en 13.000 premium zitplaatsen om aan de hoogste hospitality-standaarden te voldoen. Er zijn ook bars, restaurants en winkel in het stadion te vinden.

Ultramodern zijn tevens de betaalmethodes die er worden aangeboden. In winkels van het SoFi Stadium kun je bij binnenkomst je creditcard scannen, waarna je door camera's in de gaten wordt gehouden. Als je met producten de winkel uitloopt, wordt de prijs van deze producten automatisch van je bankrekening afgehaald. Het is een technologie die momenteel ook op andere plekken in Amerika wordt uitgeprobeerd.

Gedeelde thuishaven in de NFL en een goedgevulde evenementenkalender

Buiten het voetbal om is het stadion dus de vaste basis voor twee NFL-teams uit Los Angeles. Deze gedeelde constructie is, op het MetLife Stadium na, uniek binnen de NFL. Het nieuwe American football-seizoen gaat na de zomer in september weer van start. Wanneer er echter geen sport wordt beoefend in het SoFi Stadium, kan de capaciteit worden opgeschroefd naar 100.000 plekken.

De arena wordt veelvuldig gebruikt voor grootschalige entertainment-evenementen. Zo vond in april nog een editie van Monster Jam plaats en verschuift de focus na het WK direct naar grote concerttournees. Later dit jaar treden onder meer Ed Sheeran, BTS en Bruno Mars op in het stadion, waarna het kalenderjaar in december traditiegetrouw wordt afgesloten met de LA Bowl voor college football. Hiermee blijft het SoFi Stadium ook na het mondiale voetbaltoernooi een spil in de Amerikaanse sport- en entertainmentwereld.

Acht WK-wedstrijden met wisselende tijden voor de Nederlandse kijker

Er staan komende zomer in totaal acht WK-duels op het programma in de Amerikaanse miljoenenstad Los Angeles. Het bal wordt op 13 juni geopend met een wedstrijd van een van de gastlanden, de Verenigde Staten, tegen Paraguay. Dit duel wordt om 03.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt. Ook het groepsduel van de Amerikanen tegen Turkije op 25 juni begint voor de Nederlandse kijker pas om 04:00 uur in de ochtend. Andere groepswedstrijden, zoals Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina op 18 juni en België tegen Iran op 21 juni, zijn met een starttijd van 21:00 uur Nederlandse tijd gunstiger gepland. Het stadion is in juli tevens het decor voor twee wedstrijden in de zestiende finales en een kwartfinale op 10 juli, die eveneens om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaan. Er is geen kans dat Oranje een wedstrijd in dit stadion zal spelen.

Speelschema WK 2026 – SoFi Stadium (Los Angeles) Match # Fase Datum (2026) Wedstrijd Nederlandse Tijd 4 Groepsfase (Groep D) Vrijdag 12 juni Verenigde Staten - Paraguay 03:00 uur (13 juni) 15 Groepsfase (Groep G) Maandag 15 juni Iran - Nieuw-Zeeland 03:00 uur (16 juni) 26 Groepsfase (Groep B) Donderdag 18 juni Zwitserland - Bosnië en Herzegovina 21:00 uur 39 Groepsfase (Groep G) Zondag 21 juni België - Iran 21:00 uur 51 Groepsfase (Groep D) Donderdag 25 juni Turkije - Verenigde Staten 04:00 uur (26 juni) 73 Zestiende finale Zondag 28 juni Runner-up Groep A - Runner-up Groep B 21:00 uur 84 Zestiende finale Donderdag 2 juli Winnaar Groep H - Runner-up Groep J 21:00 uur 98 Kwartfinale Vrijdag 10 juli Winnaar Match 93 - Winnaar Match 94 21:00 uur