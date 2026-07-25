Het zou zomaar kunnen dat nog vertrekt bij Ajax, zo vertelt Mounir Boualin bij FCAfkicken. De transferjournalist weet dat de verdediger, die vorig jaar nog een van de sterkhouders was bij de club, mag vertrekken bij de Amsterdammers.

Baas is al twee seizoenen een vaste waarde in het hart van de defensie bij Ajax, maar lijkt toch buiten de boot te vallen onder nieuwe trainer Míchel. De Spanjaard koos tegen Vojvodina voor routinier Daley Blind, en heeft daarnaast de beschikking over Dies Janse, Ko Itakura, Josip Sutalo en Aaron Bouwman.

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Een vertrek van Baas is niet uitgesloten: “Volgens mij is er beweging rond Youri Baas”, vertelt Boualin in de Eredivisie Preview Show van FCAfkicken. “In principe is iedereen te koop bij Ajax. Voor Youri Baas geldt hetzelfde als bijvoorbeeld Sean Steur. Achterin hebben ze nog Dies Janse en Daley Blind. Als Baas een mooi bedrag oplevert, kan hij aankomende maand zomaar vertrekken.” De verdediger werd afgelopen jaar zelfs verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax en deelde mede dat hij geen plannen had om te vertrekken.

De transferjournalist weet dat ook Ko Itakura mag vertrekken bij de Amsterdammers. “En over Josip Sutalo hoort ik geluiden vanuit het Midden-Oosten. Vanuit daar is ook interesse in Tsuyoshi Watanabe”, aldus Boualin.