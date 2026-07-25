Live voetbal

Sterkhouder mag vertrekken bij Ajax: 'Er is beweging rond hem'

25 juli 2026, 10:35
Youri Baas Ajax FC Twente
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Het zou zomaar kunnen dat Youri Baas nog vertrekt bij Ajax, zo vertelt Mounir Boualin bij FCAfkicken. De transferjournalist weet dat de verdediger, die vorig jaar nog een van de sterkhouders was bij de club, mag vertrekken bij de Amsterdammers.

Baas is al twee seizoenen een vaste waarde in het hart van de defensie bij Ajax, maar lijkt toch buiten de boot te vallen onder nieuwe trainer Míchel. De Spanjaard koos tegen Vojvodina voor routinier Daley Blind, en heeft daarnaast de beschikking over Dies Janse, Ko Itakura, Josip Sutalo en Aaron Bouwman.

Artikel gaat verder onder video

Een vertrek van Baas is niet uitgesloten: “Volgens mij is er beweging rond Youri Baas”, vertelt Boualin in de Eredivisie Preview Show van FCAfkicken. “In principe is iedereen te koop bij Ajax. Voor Youri Baas geldt hetzelfde als bijvoorbeeld Sean Steur. Achterin hebben ze nog Dies Janse en Daley Blind. Als Baas een mooi bedrag oplevert, kan hij aankomende maand zomaar vertrekken.” De verdediger werd afgelopen jaar zelfs verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax en deelde mede dat hij geen plannen had om te vertrekken.

De transferjournalist weet dat ook Ko Itakura mag vertrekken bij de Amsterdammers. “En over Josip Sutalo hoort ik geluiden vanuit het Midden-Oosten. Vanuit daar is ook interesse in Tsuyoshi Watanabe”, aldus Boualin.

➡️ Meer over Youri Baas

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vojvodina - Ajax

Teruglezen | Zo rekende Ajax ruim af met Vojvodina

  • do 23 juli, 21:57
  • 23 jul. 21:57
  • 6
Marc-Andre ter Stegen wordt gelinkt aan Ajax

‘Barça doet Ter Stegen tegenvoorstel: transfer naar Ajax weer dichterbij’

  • do 23 juli, 14:08
  • 23 jul. 14:08
  • 7
Marcos Leonardo

'Marcos Leonardo wordt een na duurste Ajax-aankoop aller tijden'

  • zo 12 juli, 12:59
  • 12 jul. 12:59
  • 13
1 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
580 Reacties
741 Dagen lid
1.459 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Snap het wel. Jordi heeft voor het middenveld nog versterkingen nodig. Dies Janse heeft een vergelijkbaar profiel, maar Baas heeft een hogere transferwaarde.

Celta de Grifo
78 Reacties
898 Dagen lid
71 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja idd. Maar wel echt jammer om je speler van het jaar, pas 23 jaar, te zien vertrekken. Zou voor hem ook beter zijn om zich nog een jaar bij Ajax te ontwikkelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
580 Reacties
741 Dagen lid
1.459 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Snap het wel. Jordi heeft voor het middenveld nog versterkingen nodig. Dies Janse heeft een vergelijkbaar profiel, maar Baas heeft een hogere transferwaarde.

Celta de Grifo
78 Reacties
898 Dagen lid
71 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja idd. Maar wel echt jammer om je speler van het jaar, pas 23 jaar, te zien vertrekken. Zou voor hem ook beter zijn om zich nog een jaar bij Ajax te ontwikkelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws