‘Daley Blind kan beter voetballen dan Youri Baas’

27 mei 2026, 13:06
Daley Blind
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Als het aan Wim Kieft ligt, doet Ajax er alles aan om Daley Blind terug naar Amsterdam te halen, zo maakt hij duidelijk in KieftJansenEgmondGijp. De oud-spits vindt het argument dat de 36-jarige verdediger niet snel meer is niet terecht, omdat Blind volgens hem altijd al traag is geweest. Kieft stelt ook dat Blind een stuk beter kan voetballen dan Youri Baas.

Ajax werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer van Blind naar Amsterdam. De verdediger loopt deze zomer uit zijn contract bij Girona, dat degradeerde uit LaLiga. Ondanks zijn leeftijd kan Blind wat Kieft betreft nog makkelijk mee op het niveau van de Eredivisie. “Hij kan zo ongelooflijk goed voetballen, dat zijn snelheid helemaal geen probleem is”, maakt de ex-prof duidelijk.

Kieft is van mening dat bij een speler als Blind sowieso niet naar zijn snelheid moet worden gekeken. “Mensen gaan zeggen: hij wordt langzaam, nou en”, aldus de oud-speler van Ajax en PSV. “Hij is altijd zo langzaam geweest als maar kan.” Kieft benadrukt dat Blind nog steeds heel goed kan voetballen. “Hij kan beter voetballen dan die Baas”, doelt hij op de huidige linker centrale verdediger van Ajax. “Die is ook wel aardig, maar ik denk dat Blind nog makkelijk kan voetballen, mits hij wel genoegen neemt met het feit dat hij af en toe een week niet meedoet. Ik vind het wel leuk, een leuke jongen.”

René van der Gijp is het niet met zijn tafelgenoot eens dat Blind moet terugkeren naar Nederland. “Blijf lekker daar”, is de analist stellig. “Maak je niet druk. Als je terugkomt krijg je weer elke week een column van Valentijn Driessen over je heen dat je snelheid tekortkomt”, deelt hij een sneertje uit aan de verslaggever van De Telegraaf, die in het publiek zit bij de opname van de podcast. “Dat moet je ook maar willen. Je moet ook niet vergeten dat hij dan naast Sutalo gaat lopen. Daar word je ook niet blij van en daar word je ook niet mee geholpen.”

Ajax moet Daley Blind terughalen?

Blind kan als een soort mentoer-coach voor de jongere spelers fungeren en dat die af en toe een wedstrijdje meepikt. Iedere wedstrijd spelen op topniveau kan hij niet meer, maar voor zo'n rol kan die nog van waarde zijn. Tzt zou hij ook evt kunnen toegroeien naar een technische functie.

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

