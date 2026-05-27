‘Daley Blind kan beter voetballen dan Youri Baas’

Als het aan Wim Kieft ligt, doet Ajax er alles aan om terug naar Amsterdam te halen, zo maakt hij duidelijk in KieftJansenEgmondGijp. De oud-spits vindt het argument dat de 36-jarige verdediger niet snel meer is niet terecht, omdat Blind volgens hem altijd al traag is geweest. Kieft stelt ook dat Blind een stuk beter kan voetballen dan Youri Baas.

Ajax werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer van Blind naar Amsterdam. De verdediger loopt deze zomer uit zijn contract bij Girona, dat degradeerde uit LaLiga. Ondanks zijn leeftijd kan Blind wat Kieft betreft nog makkelijk mee op het niveau van de Eredivisie. “Hij kan zo ongelooflijk goed voetballen, dat zijn snelheid helemaal geen probleem is”, maakt de ex-prof duidelijk.

Kieft is van mening dat bij een speler als Blind sowieso niet naar zijn snelheid moet worden gekeken. “Mensen gaan zeggen: hij wordt langzaam, nou en”, aldus de oud-speler van Ajax en PSV. “Hij is altijd zo langzaam geweest als maar kan.” Kieft benadrukt dat Blind nog steeds heel goed kan voetballen. “Hij kan beter voetballen dan die Baas”, doelt hij op de huidige linker centrale verdediger van Ajax. “Die is ook wel aardig, maar ik denk dat Blind nog makkelijk kan voetballen, mits hij wel genoegen neemt met het feit dat hij af en toe een week niet meedoet. Ik vind het wel leuk, een leuke jongen.”

René van der Gijp is het niet met zijn tafelgenoot eens dat Blind moet terugkeren naar Nederland. “Blijf lekker daar”, is de analist stellig. “Maak je niet druk. Als je terugkomt krijg je weer elke week een column van Valentijn Driessen over je heen dat je snelheid tekortkomt”, deelt hij een sneertje uit aan de verslaggever van De Telegraaf, die in het publiek zit bij de opname van de podcast. “Dat moet je ook maar willen. Je moet ook niet vergeten dat hij dan naast Sutalo gaat lopen. Daar word je ook niet blij van en daar word je ook niet mee geholpen.”