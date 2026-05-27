ESPN: Ajax dicht bij akkoord met Míchel

27 mei 2026, 13:17   Bijgewerkt: 13:22
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax heeft Míchel bijna binnen als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt ESPN. In de komende dagen zullen beide partijen nog spreken over de invulling van zijn technische staf en de lengte van zijn contract. De intentie is om snel een akkoord te bereiken.

Ajax is momenteel bezig met een zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Afgelopen seizoen werd begonnen met John Heitinga, maar diens ontslag nam Fred Grim het stokje over. Ook hij mocht het seizoen niet afmaken, waarna Óscar García werd doorgeschoven van Jong Ajax. Hoewel de Spanjaard hoopte ook volgend seizoen aan het roer te staan, heeft Jordi Cruijff ervoor gekozen op zoek te gaan naar een nieuwe trainer.

Daarvoor is hij uitgekomen bij Míchel, die afgelopen seizoen degradeerde met Girona. Volgens ESPN zijn Ajax en de trainer inmiddels dicht bij een akkoord. Alleen de invulling van zijn technische staf en de lengte van zijn contract moet nog worden vastgelegd, maar alle partijen zouden de intentie hebben om snel een deal te sluiten. Ook Bayer Leverkusen had interesse in Míchel, maar volgens Duitse media is die club afgehaakt omdat er twijfels bestaan over zijn beheersing van de Engelse taal.

Voor García betekent dit dat hij een langer verblijf bij het eerste elftal van Ajax kan vergeten. Het is nog niet duidelijk of hij ervoor open staat terug te keren bij het beloftenelftal of inzet op een vertrek uit Amsterdam.

Kicker
310 Reacties
683 Dagen lid
680 Likes
Kicker
Geef Michel maar de kans om het te laten zien of die Ajax aan het voetballen kan krijgen.

Ja ik heb er wel vertrouwen in, 2de seizoen kunnen we pas echt oordelen mits deze zomer weinig gebeurt.

Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez
Girona
Team: Girona
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

