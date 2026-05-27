ESPN: Ajax dicht bij akkoord met Míchel

Ajax heeft Míchel bijna binnen als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt ESPN. In de komende dagen zullen beide partijen nog spreken over de invulling van zijn technische staf en de lengte van zijn contract. De intentie is om snel een akkoord te bereiken.

Ajax is momenteel bezig met een zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Afgelopen seizoen werd begonnen met John Heitinga, maar diens ontslag nam Fred Grim het stokje over. Ook hij mocht het seizoen niet afmaken, waarna Óscar García werd doorgeschoven van Jong Ajax. Hoewel de Spanjaard hoopte ook volgend seizoen aan het roer te staan, heeft Jordi Cruijff ervoor gekozen op zoek te gaan naar een nieuwe trainer.

Artikel gaat verder onder video

Daarvoor is hij uitgekomen bij Míchel, die afgelopen seizoen degradeerde met Girona. Volgens ESPN zijn Ajax en de trainer inmiddels dicht bij een akkoord. Alleen de invulling van zijn technische staf en de lengte van zijn contract moet nog worden vastgelegd, maar alle partijen zouden de intentie hebben om snel een deal te sluiten. Ook Bayer Leverkusen had interesse in Míchel, maar volgens Duitse media is die club afgehaakt omdat er twijfels bestaan over zijn beheersing van de Engelse taal.

Voor García betekent dit dat hij een langer verblijf bij het eerste elftal van Ajax kan vergeten. Het is nog niet duidelijk of hij ervoor open staat terug te keren bij het beloftenelftal of inzet op een vertrek uit Amsterdam.