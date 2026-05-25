Rafael van der Vaart en zijn vriendin Estavana Polman beleefden vrijdag een emotionele dag. Polman speelde haar laatste wedstrijd als handbalster bij Rapid Boekarest en Van der Vaart was voor de gelegenheid ingevlogen. Hij hield het niet droog op de tribune, verklapt Polman in een interview met De Telegraaf.

Eigenlijk zou de afscheidswedstrijd van Polman zaterdag plaatsvinden. Bij het horen van die datum sloeg de schrik Van der Vaart om het hart. Hij organiseert eens per jaar in Nederland zijn eigen padeltoernooi en dat stond al maanden uitgerekend voor die dag gepland. Daardoor leek hij de afscheidswedstrijd van zijn partner te moeten missen.

Artikel gaat verder onder video

“Dat knaagde wel aan me. Ik kon er niets aan doen, maar ik voelde me er toch lullig over”, zegt hij erover. “Hoe je het ook wendt of keert, zo’n laatste wedstrijd is gewoon een bijzonder moment, een mijlpaal. Es heeft zo’n fantastische carrière gehad, voor haar én voor mezelf baalde ik er echt van.”

© Imago

Om logistieke redenen werd de wedstrijd onverwacht een dag naar voren gehaald. “Ik sprong nog net geen gat in de lucht en belde Es meteen op toen ik het las. ’Ik ben er toch bij schat’, riep ik door de telefoon. Ik geloof dat dingen gaan zoals ze moeten gaan, dus dit moest gewoon zo zijn.”

“Voor mij was het dus top, maar voor wat vriendinnen van Es was het minder”, lacht Van der Vaart. “Zij hadden hun vliegticket al geboekt en zouden op zaterdagochtend, vlak voor de wedstrijd, landen. Maar heel eerlijk, daar had ik op dat moment geen medelijden mee, haha. Ik was vooral blij voor mezelf.”

Polman maakte acht goals en Rapid won de laatste wedstrijd van het seizoen met 32-30 van Baia Mare. “Het was fantastisch”, zegt Polman er zelf over. Samen met hun dochter Jesslynn liep ze een ereronde. “En ik werd door mijn teamgenoten gejonast. Ik wilde nog één laatste keer genieten. Maar weet je, nu voel ik ook echt dat het goed is. Ik ben niet zo sentimenteel, maar ik heb Raf alleen maar zien huilen op de tribune.”