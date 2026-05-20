Rafael van der Vaart was inderdaad onder invloed van alcohol tijdens de laatste uitzending van Studio Voetbal, zo bevestigt de oud-voetballer in De Coen & Sander Show. Van der Vaart heeft voor de aflevering twee à drie glazen wijn op, maar die kwamen harder bij hem binnen dan normaal.

Zondagavond was Studio Voetbal voor het laatst te zien op tv. Tijdens de uitzending had het er veel van weg dat Van der Vaart onder invloed van alcohol verkeerde, iets wat dinsdagavond ook ter sprake kwam bij Vandaag Inside. Mediakenner Tina Nijkamp stipte aan dat veel kijkers het er op social media over hadden dat de oud-middenvelder dronken aan tafel zat. René van der Gijp nam het op voor zijn collega: “Een drankje kan verkeerd vallen hoor, daar weet ik alles van.”

Woensdagochtend werd Van der Vaart gebeld in De Coen & Sander Show op radiozender JOE. Daar kreeg hij de vraag of hij de nasleep van de laatste uitzending van Studio Voetbal heeft meegekregen in Roemenië, waar hij woont. “Over dat ik dronken zou zijn?”, vraagt de ex-prof, waarna Coen Swijnenberg bevestigt dat hij daarop doelde. “Het gerucht gaat dat jij dronken was.”

Van der Vaart beaamt dat hij inderdaad wat gedronken had. “Weet je wat het is, het was de laatste uitzending”, begint hij zijn uitleg. “Ik vloog er in de ochtend heen. Ik ging nog even een uurtje liggen, diep geslapen. Ik denk: ‘Laatste uitzending…’ Ik neem inderdaad even twee of drie wijntjes”, aldus de 109-voudig international. “Ik moet eerlijk zeggen, ze vielen wat zwaarder dan normaal. Dat gaat mij niet meer gebeuren”, aldus Van der Vaart. Sander Lantinga beaamt dit: “Nee, want het is gestopt, het was de laatste aflevering. Dus het gaat niet meer gebeuren.” Overigens zit Van der Vaart nog wel regelmatig als analist in uitzendingen van Rondo op Ziggo Sport.