Bijval voor Jordi Cruijff: ‘Geen toestemming van scouts nodig’

20 mei 2026, 10:46
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Hans Kraay junior heeft het in zijn column in Voetbal International opgenomen voor Jordi Cruijff. Vorige week werd gemeld dat de technisch directeur van Ajax amper naar de scouts luistert. Volgens Kraay is dat juist volkomen logisch gezien de spelers die de afgelopen jaren naar Amsterdam zijn gekomen.

Een week geleden kwam het nieuws naar buiten dat Cruijff het scoutingsapparaat van Ajax volledig zou negeren. De technisch directeur van de Amsterdammers zou enkel samenwerken met zijn vertrouweling Joel Lara. Verder zou hij zichzelf niet eens hebben voorgesteld aan de bestaande scouts.

Mochten die geluiden waar zijn, zou Kraay daar niet van opkijken, zo geeft hij aan. “Het lijkt me volledig logisch dat er bij Ajax af en toe een paar scouts over het hoofd gezien worden. Want wat hebben zij de afgelopen jaren dan voor opwindende voetballers binnengehaald?”, vraagt de analist zich af. “Jordi Cruijff ligt van deze aantijging absoluut niet wakker, gaat vrolijk door met de grote renovatie van Ajax.”

De afgelopen tijd werd Daley Blind meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax en Kraay stelt dat Cruijff geen advies van zijn scouting nodig heeft over de routinier. “Want hij heeft Blind veel zien spelen in de afgelopen drie jaar. En als je bij Girona in La Liga 101 wedstrijden in de basis hebt gestaan, zonder ook maar op wat voor positie in de problemen te komen, of het nou linksback is, links in het centrum of als controleur in de verdediging, dan zal je dat bij Ajax toch ook nog wel een jaartje kunnen?”, geeft hij aan. “Blind in de Henderson-rol, daar heeft Jordi geen enkele toestemming van zijn scouts voor nodig.”

4 reacties
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CC1960
34 Reacties
1.331 Dagen lid
166 Likes
CC1960
helemaal mee eens

0laf
1.227 Reacties
1.331 Dagen lid
5.727 Likes
0laf
Lekker doen, een verdediger die in zijn nadagen op het punt van degraderen staat, moet je altijd nemen, als je er weer bovenop wilt komen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.174 Reacties
1.331 Dagen lid
6.404 Likes
Gusa
Blind halen is direct een brevet van onvermogen.

EttoE
81 Reacties
450 Dagen lid
120 Likes
EttoE
En wanneer heeft Hansi voor het laatst een goed advies gegeven over voetbalmanagement? Scouts negeren is volgens hem prima, dat lijkt me een goed advies om recht tegenin te gaan.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

