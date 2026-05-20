Bijval voor Jordi Cruijff: ‘Geen toestemming van scouts nodig’

Hans Kraay junior heeft het in zijn column in Voetbal International opgenomen voor Jordi Cruijff. Vorige week werd gemeld dat de technisch directeur van Ajax amper naar de scouts luistert. Volgens Kraay is dat juist volkomen logisch gezien de spelers die de afgelopen jaren naar Amsterdam zijn gekomen.

Een week geleden kwam het nieuws naar buiten dat Cruijff het scoutingsapparaat van Ajax volledig zou negeren. De technisch directeur van de Amsterdammers zou enkel samenwerken met zijn vertrouweling Joel Lara. Verder zou hij zichzelf niet eens hebben voorgesteld aan de bestaande scouts.

Mochten die geluiden waar zijn, zou Kraay daar niet van opkijken, zo geeft hij aan. “Het lijkt me volledig logisch dat er bij Ajax af en toe een paar scouts over het hoofd gezien worden. Want wat hebben zij de afgelopen jaren dan voor opwindende voetballers binnengehaald?”, vraagt de analist zich af. “Jordi Cruijff ligt van deze aantijging absoluut niet wakker, gaat vrolijk door met de grote renovatie van Ajax.”

De afgelopen tijd werd Daley Blind meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax en Kraay stelt dat Cruijff geen advies van zijn scouting nodig heeft over de routinier. “Want hij heeft Blind veel zien spelen in de afgelopen drie jaar. En als je bij Girona in La Liga 101 wedstrijden in de basis hebt gestaan, zonder ook maar op wat voor positie in de problemen te komen, of het nou linksback is, links in het centrum of als controleur in de verdediging, dan zal je dat bij Ajax toch ook nog wel een jaartje kunnen?”, geeft hij aan. “Blind in de Henderson-rol, daar heeft Jordi geen enkele toestemming van zijn scouts voor nodig.”