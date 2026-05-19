Heitinga wil doorstart maken als hoofdtrainer na moeizaam seizoen

Zaakwaarnemer Rob Jansen is achter de schermen druk bezig met het vinden van een nieuwe werkgever voor John Heitinga. De trainer zit momenteel zonder club na een kortstondig avontuur bij Tottenham Hotspur, maar volgens zijn belangenbehartiger heeft hij de clubs voor het uitkiezen. De oud-international wil zijn loopbaan het liefst vervolgen als hoofdtrainer waarbij de Belgische competitie als een serieuze bestemming wordt gezien.

Het voetbalseizoen is voor Heitinga turbulent verlopen. De trainer begon dit voetbaljaar nog als hoofdcoach van Ajax, maar werd daar afgelopen november wegens tegenvallende resultaten op non-actief gesteld. In januari vond hij onderdak in Londen, waar hij als assistent-trainer werd toegevoegd aan de technische staf van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur. Toen de Deense manager in februari na een reeks slechte resultaten werd ontslagen, betekende dat voor Heitinga's dienstverband ook het einde. Sindsdien is de coach clubloos en oriënteert hij zich op de toekomst.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp heeft Jansen een boekje opengedaan over de toekomstplannen van zijn cliënt. Volgens de zaakwaarnemer is er meer dan voldoende animo voor de diensten van de clubloze trainer. "Het loopt storm. Hij kan kiezen. We gaan het uitzoeken. Er is veel interesse voor hem", zo liet de belangenbehartiger weten. Ondanks de ruime keuze benadrukt Jansen dat de volgende stap zorgvuldig moet worden afgewogen. "Maar de interesse moet wel goed zijn", vervolgde hij. "Hij kan niet nog een keer in zo’n feesttuin belanden. Ook al was het bij Spurs zijn schuld niet", aldus de zaakwaarnemer, die daarmee verwees naar de onrustige situaties bij de eerdere werkgevers van de oefenmeester.

Hoewel de naam van Heitinga in de wandelgangen ook in verband wordt gebracht met een rol als assistent bij Liverpool en een functie bij het in degradatienood verkerende West Ham United, ligt de prioriteit nadrukkelijk bij een baan als hoofdcoach. "Met een trainerscarrière moet je heel voorzichtig zijn. Soms is even niks doen juist je redding, maar dat gaat hij niet doen. Hij wil ergens als hoofdcoach aan de slag." Op de vraag waar de toekomst van de oud-speler van onder meer Everton en Atlético Madrid dan mogelijk ligt, hield de zaakwaarnemer de kaarten enigszins tegen de borst. Wel gaf hij aan dat een overstap naar onze zuiderburen tot de mogelijkheden behoort: "België is een goede optie", klonk het.