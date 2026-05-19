De transferzomer van Cambuur: miljoenenklappers, maar veel werk aan de winkel

Leeuwarden maakt zich reikhalzend op voor de terugkeer op het hoogste niveau. Na een afwezigheid van drie seizoenen speelt SC Cambuur weer in de Eredivisie, maar er moet in de transferzomer nog een hoop gebeuren om daar langer dan één seizoen actief te blijven. De selectie waarmee het afgelopen jaar promotie werd afgedwongen, valt namelijk grotendeels uit elkaar.

Een maatje te groot voor de Keuken Kampioen Divisie: al maanden was duidelijk dat Cambuur in seizoen 2026/27 op het hoogste niveau van Nederland speelt. Een mooie mix van jonge toptalenten, aangevuld met ‘typische KKD-sterkhouders’ én aanvoerder Mark Diemers zorgden al op 24 maart voor dolle vreugde in de Friese hoofdstad.

Maar hoeveel blijft er over van de selectie die Ljouwert terug naar de Eredivisie loodste? Dat is nog maar de vraag. Een blik op de selectie verraadt dat technisch directeur Lars Lambooij aankomende zomer in ieder geval flink aan de bak moet om de opvolger van Henk de Jong en Johan Plat een Eredivisie-waardige selectie te bezorgen.

Sterkhouders vertrekken

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar begin mei werd duidelijk dat aanvoerder Diemers níet met Cambuur de Eredivisie ingaat. De leider van het elftal en de club kwamen er niet uit in de onderhandelingen over een nieuw contract. De 32-jarige middenvelder, die beschikt over een schat aan ervaring op het hoogste niveau, vertrekt definitief uit Leeuwarden.

En dat is niet de enige forse aderlating voor Cambuur. Smaakmaker Ichem Ferrah – uitgeroepen tot KKD-talent van het jaar – keert na zijn huurperiode terug bij Lille. Het lijkt niet realistisch dat de rechtsbuiten ook volgend seizoen in Leeuwarden speelt, gezien de interesse van andere clubs. Uitblinker Oscar Sjöstrand vertrok kort na de promotie al naar het Zweedse Malmö.

Verder vertrekt ook Remco Balk, die in zijn periode bij Cambuur goed was voor liefst 36 doelpunten, vanwege zijn aflopende contract. Huurling Thomas Galvez keert terug bij Manchester City, al heeft hij geen geheim gemaakt dat hij openstaat voor een vervolg in de Eredivisie bij de Leeuwarders.

Nog een transferklapper aanstaande

Alleen Sjöstrand leverde Cambuur een prachtig (record)bedrag van twee miljoen euro op, terwijl de volgende transferklapper zich alweer aandient in de persoon van Ismael Baouf. De negentienjarige Marokkaanse verdediger maakte afgelopen seizoen veel indruk en werd vrijwel wekelijks gelinkt aan een stap naar de Nederlandse top. Het lijkt niet de vraag óf, maar wanneer hij definitief vertrekt uit Friesland.

Sportief gezien zou het vertrek van Baouf een domper zijn, maar financieel ligt dat anders. De verdediger vertegenwoordigt een waarde van zo’n 2,5 miljoen euro en maakt komende zomer bovendien kans op een plek in de WK-selectie van Marokko.

Mocht de negentienjarige daar debuteren en indruk maken, kan zijn marktwaarde verder oplopen. Baouf ligt namelijk nog tot medio 2028 vast in het Kooi Stadion. "Als wij promoveren, kost hij vijf miljoen euro", sprak De Jong zelfs al eerder.

Weinig Eredivisie-ervaring

Dat Lambooij komende zomer de markt op moet, is duidelijk. Een blik op de huidige selectie laat vooral zien dat de Leeuwarders weinig Eredivisie-ervaring hebben. Sterker nog: alleen verdediger Jamal Amofa heeft meerdere duels op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Net als Jorn Berkhout, die ooit één wedstrijd speelde namens AZ.

Voor Cambuur wordt het noodzakelijk om in ieder geval enkele spelers aan te trekken die weten wat het is om in de Eredivisie te spelen. Met de eerste versterking, Morgan Costarelli, is dat nog niet gelukt, al deed de nieuwe linksback wel ervaring op bij het tweede elftal van Lille – een club waar Cambuur via Ferrah goede herinneringen aan heeft.

Onlangs kwam naar buiten dat de Leeuwarders interesse hebben in Lucas Jetten, die mag vertrekken bij (Jong) Ajax. Ook Lequincio Zeefuik zou al gesprekken hebben gevoerd met Cambuur.

Zorgelijke financiële situatie

De financiële situatie van SC Cambuur blijft richting de Eredivisie een onzeker aandachtspunt. De club heeft de afgelopen jaren te maken gehad met structurele verliezen en een oplopende schuldenlast, die inmiddels wordt geschat op circa €45 miljoen. In het meest recente boekjaar werd daarnaast een verlies van ongeveer €3,6 miljoen genoteerd.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze cijfers direct invloed hebben op de komende transferzomer. Wel blijft de club waarschijnlijk afhankelijk van transferinkomsten en extra Eredivisie-inkomsten om de begroting rond te krijgen. Daardoor is het nog maar de vraag hoeveel ruimte er daadwerkelijk is om te investeren in de selectie.