Cristiano Ronaldo naar zesde WK, Portugal heeft denkbeeldige plek voor Diogo Jota

19 mei 2026, 14:24
Cristiano Ronaldo viert het winnen van de Nations League 2025 met Portugal
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Cristiano Ronaldo is als eerste voetballer ooit opgeroepen voor zes verschillende WK's. De veteraan (41) maakt deel uit van de WK-selectie van Portugal, die geen verrassingen kent. Bondscoach Roberto Martínez kiest voor de vertrouwde namen.

Ronaldo staat na 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 voor zijn zesde WK-deelname. Waarschijnlijk zullen ook Lionel Messi en Guillermo Ochoa die mijlpaal bereiken, maar de selecties van respectievelijk Argentinië en Mexico zijn nog niet bekendgemaakt.

Met Francisco Conceição (ex-Ajax) bevat de Portugese selectie één voormalig Eredivisie-speler. Bekende namen zijn onder meer Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City) en Vitinha (Paris Saint-Germain).

Portugal spreekt bij de bekendmaking van de selectie van 27+1-koppige groep. Daarmee wordt verwezen naar Diogo Jota, die vorig jaar overleed bij een auto-ongeluk.

De Nations League-winnaar van 2025 speelt in Groep K van het WK tegen DR Congo, Oezbekistan en Colombia. Daarvoor oefent Portugal nog tegen Chili (6 juni) en Nigeria (10 juni).

De volledige WK-selectie van Portugal

Doel: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting)

Verdediging: João Cancelo (Al Hilal, verhuurd aan FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Middenveld: Samu Costa (Real Mallorca), Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (West Ham United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Bayern München, verhuurd aan Tottenham Hotspur), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Aanval: Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Portugal
0
0
0
2
DR Congo
0
0
0
3
Oezbekistan
0
0
0
4
Colombia
0
0
0

