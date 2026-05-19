Cristiano Ronaldo naar zesde WK, Portugal heeft denkbeeldige plek voor Diogo Jota

Cristiano Ronaldo is als eerste voetballer ooit opgeroepen voor zes verschillende WK's. De veteraan (41) maakt deel uit van de WK-selectie van Portugal, die geen verrassingen kent. Bondscoach Roberto Martínez kiest voor de vertrouwde namen.
Ronaldo staat na 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 voor zijn zesde WK-deelname. Waarschijnlijk zullen ook Lionel Messi en Guillermo Ochoa die mijlpaal bereiken, maar de selecties van respectievelijk Argentinië en Mexico zijn nog niet bekendgemaakt.
Met Francisco Conceição (ex-Ajax) bevat de Portugese selectie één voormalig Eredivisie-speler. Bekende namen zijn onder meer Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City) en Vitinha (Paris Saint-Germain).
Portugal spreekt bij de bekendmaking van de selectie van 27+1-koppige groep. Daarmee wordt verwezen naar Diogo Jota, die vorig jaar overleed bij een auto-ongeluk.
De Nations League-winnaar van 2025 speelt in Groep K van het WK tegen DR Congo, Oezbekistan en Colombia. Daarvoor oefent Portugal nog tegen Chili (6 juni) en Nigeria (10 juni).
Doel: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting)
Verdediging: João Cancelo (Al Hilal, verhuurd aan FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
Middenveld: Samu Costa (Real Mallorca), Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (West Ham United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Bayern München, verhuurd aan Tottenham Hotspur), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain)
Aanval: Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)