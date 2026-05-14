Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Portugal.

De Portugese selectie zit vol talent en beschikt daarnaast over veel ervaren krachten. Die mix zorgt voor een evenwichtige en sterke ploeg. Portugal ligt er daardoor goed voor. De komende zomer ligt de taak bij Roberto Martínez om het eerste WK in de geschiedenis van Portugal winnen.

De weg naar de kwalificatie

De weg naar het WK was voor Portugal vrij eenvoudig. Onder de bondscoach Roberto Martínez won de ploeg bijna elke wedstrijd. Portugal was ingedeeld in Groep F van de Europese kwalificatie en had daar weinig te tegenstand van de tegenstanders. Landen als Hongarije, de Republiek Ierland en Armenië werden zonder veel moeite opzij gezet. Portugal scoorde veel en kreeg achterin bijna geen doelpunten tegen. Hierdoor was de ploeg al heel snel zeker van een plek op het eindtoernooi in Noord-Amerika.

Programma WK 2026

Portugal zit in groep K samen met DR Congo, Oezbekistan en Colombia. Op basis van de FIFA-ranking lijkt het een vrij gunstige loting voor Portugal: zij staan zelf 5e op de wereldranglijst, terwijl Colombia 13e staat, DR Congo 46e en Oezbekistan 50e. Op papier is Portugal daarmee duidelijk de favoriet om zich in deze groep te plaatsen voor de volgende ronde.

17 juni – 19:00 uur: Portugal – DR Congo in Houston

23 juni – 19:00 uur: Portugal – Oezbekistan in Houston

27 juni – 01:30 uur: Colombia – Portugal in Miami

Terugblik van vorige WK’S

De geschiedenis van Portugal op het WK is eentje met pieken en dalen. Hoewel ze in 2016 Europees kampioen werden, hebben ze het WK nog nooit gewonnen. De beste prestatie ooit was een derde plek in 1966. Ook in 2006 deden ze het goed met een vierde plaats. De laatste jaren viel het resultaat echter vaak tegen. Op het vorige WK in Qatar begon Portugal nog sterk in een groep met Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. Na een overtuigende zege op de Zwitsers in de achtste finale, ging het echter mis in de kwartfinale tegen Marokko. Het werd 1-0 voor de Marokkanen.

Bekende namen

De selectie van Portugal zit vol met spelers die je kent van de grootste clubs ter wereld. Natuurlijk is Cristiano Ronaldo er weer bij; hij is inmiddels 41 jaar maar nog steeds erg belangrijk. Op het middenveld zorgen Bruno Fernandes en Bernardo Silva voor de creativiteit en de goede passes. Achterin is Rúben Dias de baas die de verdediging aanstuurt, terwijl de snelle Rafael Leão voor de doelpunten moet zorgen. Het is een ploeg met een mooie mix van ervaring en jong talent.

Portugese iconen op het WK

Als we naar het verleden kijken, heeft Portugal legendarische spelers voortgebracht die schitterden op het wereldtoneel. Denk aan de legendarische Eusébio, die in 1966 topscorer werd en Portugal naar de derde plek schoot. Of de 'Gouden Generatie' met Luís Figo en Rui Costa, die in 2006 heel dicht bij de finale waren. Ook spelers als Deco en verdediger Pepe hebben hun respect verdiend op eerdere WK's.

Zijn ze favoriet?

De grote vraag is of Portugal dit jaar echt de beker kan winnen. Volgens de Power Ranking hoort het land bij de absolute top van de wereld, maar er zijn nog een paar landen die net iets hoger worden ingeschat. Op dit moment staan alleen Frankrijk, Spanje en Argentinië boven Portugal op de lijstjes met favorieten.