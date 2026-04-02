De play-offs zijn achter de rug, het deelnemersveld van 48 landen is compleet en de weg naar de finale in New Jersey op 19 juli ligt open. Terwijl de nationale competities hun ontknoping naderen, maken wij de balans op. Wie zijn de topfavorieten en wie vullen slechts het veld aan? Op basis van de huidige vorm en de kwaliteit van de selecties presenteren wij de Power Rankings voor het WK 2026.

Top 10: de grootmachten

1. Frankrijk

• FIFA-ranking: 1

• Programma: Senegal, Irak, Noorwegen (Groep I)

Frankrijk neemt de eerste plek in na een indrukwekkende oefencampagne in de VS. Overwinningen op Brazilië en Colombia toonden de topvorm van de selectie aan. Hoewel het spel op het laatste EK soms stroperig was, beschikt Didier Deschamps over het sterkste materiaal ter wereld, met wereldsterren als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué en Michael Olise. In zijn laatste kunstje als bondscoach is Frankrijk de te kloppen ploeg.

2. Spanje

• FIFA-ranking: 2

• Programma: Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay (Groep H)

De Europees kampioen kende een ongeslagen start van het jaar met een ruime zege op Servië en een remise tegen Egypte. Het Spaanse elftal barst van het jonge aanvallende talent dat alleen maar beter lijkt te worden. Met het herkenbare, verzorgde spel is Spanje de grootste uitdager voor de wereldtitel.

3. Argentinië

• FIFA-ranking: 3

• Programma: Algerije, Oostenrijk, Jordanië (Groep J)

De regerend wereldkampioen won de laatste vijf wedstrijden, al was de tegenstand niet van het hoogste niveau: Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritanië en Zambia. Lionel Messi wordt tijdens het toernooi 39, maar met Lionel Scaloni aan het roer en de recente Copa América-winst op zak, blijft de Albiceleste een geduchte titelkandidaat.

4. Portugal

• FIFA-ranking: 5

• Programma: DR Congo, Oezbekistan, Colombia (Groep K)

Onder Roberto Martínez kende Portugal een vrij succesvolle trip naar Noord-Amerika met een zege op de VS en een gelijkspel tegen Mexico. De grote vraag blijft hoe de 41-jarige Cristiano Ronaldo wordt ingezet, maar de Nations League-winnaar van 2025 heeft genoeg kwaliteit in huis om voor het eerst de finale te halen.

5. Engeland

• FIFA-ranking: 4

• Programma: Kroatië, Ghana, Panama (Groep L)

Onder de nieuwe bondscoach Thomas Tuchel kende Engeland een teleurstellende interlandperiode met een nederlaag tegen Japan en een gelijkspel tegen Uruguay. Toch worden the Three Lions wereldwijd als favoriet gezien dankzij hun enorme diepte en de ervaring van twee verloren EK-finales.

6. Duitsland

• FIFA-ranking: 10

• Programma: Curaçao, Ivoorkust, Ecuador (Groep E)

Duitsland is bezig aan een indrukwekkende opmars en heeft inmiddels zeven wedstrijden op rij gewonnen. De zeges op Ghana en Zwitserland geven de burger moed. Als ze hun spitsenprobleem definitief oplossen, is Die Mannschaft weer de gevreesde machine van weleer.

7. Brazilië

• FIFA-ranking: 6

• Programma: Marokko, Haïti, Schotland (Groep C)

Het blijft een wisselvallig verhaal bij de Brazilianen. Een nederlaag tegen Frankrijk werd gevolgd door een overwinning op Kroatië. Met Carlo Ancelotti als ervaren winnaar op de bank hoopt de Seleção eindelijk weer eens af te rekenen met de Europese dominantie op het wereldtoneel, maar de voortekenen zijn niet gunstig.

8. Nederland

• FIFA-ranking: 7

• Programma: Japan, Zweden, Tunesië (Groep F)

Oranje is inmiddels 15 wedstrijden ongeslagen na resultaten tegen Noorwegen en Ecuador. De ploeg van Ronald Koeman is volwassen geworden; achter routinier Virgil van Dijk staat een kern van spelers in de kracht van hun leven (midden twintig). Toch is er duidelijk nog voldoende werk aan de winkel.

9. Noorwegen

• FIFA-ranking: 31

• Groep I: Frankrijk, Senegal, Irak

Eindelijk krijgt de wereld Erling Haaland te zien op een WK. De Noren scoorden in de kwalificatie aan de lopende band. Met Martin Ødegaard als aangever heeft Noorwegen een van de gevaarlijkste aanvalsduo's van het toernooi. Met hun gebrek aan toernooiervaring een ultieme 'dark horse' op dit WK.

10. België

• FIFA-ranking: 9

• Programma: Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland (Groep G)

De 'Gouden Generatie' loopt op zijn laatste benen, met Kevin De Bruyne (34) als dirigent. Toch waait er een frisse wind dankzij spelers als Jérémy Doku. De resultaten in de VS tegen de Amerikanen en Mexicanen laten zien dat de Belgen nog altijd bij de subtop horen.

Uitdagers van de top (11-20)

11. Marokko

• FIFA-ranking: 8

• Programma: Brazilië, Haïti, Schotland (Groep C)

De halvefinalist van 2022 is inmiddels 18 wedstrijden ongeslagen. Na een turbulente Afrika Cup, waarbij ze de titel via de groene tafel toegewezen kregen, blijft de selectie ijzersterk. Ze worden door de FIFA-ranking wellicht iets overschat, maar Marokko is voor niemand een prettige tegenstander.

12. Kroatië

• FIFA-ranking: 11

• Groep L: Engeland, Ghana, Panama

Kroatië is als een goede wijn: hoe ouder, hoe beter. Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd blijft het middenveld met Luka Modric een van de best voetballende ter wereld. Ze gedijen in de rol van underdog en kenden een consistente kwalificatiereeks, met zeven overwinningen en één gelijkspel.

13. Senegal

• FIFA-ranking: 14

• Groep I: Frankrijk, Irak, Noorwegen

De West-Afrikaanse ploeg, die vorige maand de Afrika Cup werd ontnomen, geldt als een fysiek en technisch sterke ploeg. Met spelers als Sadio Mané en Nicolas Jackson hebben ze voorin genoeg stootkracht om elk land pijn te doen. De clash met Frankrijk in de groepsfase wordt een vroege graadmeter.

14. Japan

• FIFA-ranking: 18

• Groep F: Nederland, Zweden, Tunesië

Japan is technisch misschien wel de meest verfijnde ploeg buiten Europa en Zuid-Amerika. De overwinning op Engeland in maart was geen toevalstreffer. In een zware groep met Nederland en Zweden zal Japan rekenen op hun snelle omschakeling en tactische discipline.

15. Mexico

• FIFA-ranking: 15

• Groep A: Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tsjechië

Als gastland draagt Mexico de hoop van een natie. De druk is immens, zeker na de teleurstelling van 2022. De opkomst van het zeventienjarige supertalent Gilberto Mora heeft voor nieuw enthousiasme gezorgd. Met het thuisvoordeel in het Azteca-stadion kan Mexico boven zichzelf uitstijgen.

16. Turkije

• FIFA-ranking: 22

• Groep D: VS, Paraguay, Australië

Turkije geldt als een onvoorspelbare outsider met veel aanvallend talent. De ploeg beschikt over creatieve spelers die elke wedstrijd kunnen openbreken, maar mist soms balans en consistentie. In de kwalificatiecyclus pakte Turkije dertien punten uit zes duels: niet slecht in een poule met Spanje als topfavoriet.

17. Uruguay

• FIFA-ranking: 17

• Groep H: Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië

Het Uruguay van Marcelo Bielsa is een garantie voor spektakel. Met overwinningen op Argentinië en Brazilië in de kwalificatie hebben ze bewezen dat ze van iedereen kunnen winnen. Maar de 5-1 nederlaag tegen de Verenigde Staten in november 2025, grotendeels met de sterkste namen, was ook een enorme wake-upcall.

18. Colombia

• FIFA-ranking: 13

• Groep K: Portugal, Oezbekistan, DR Congo

Colombia is terug na het missen van het vorige WK. James Rodríguez beleeft zijn laatste grote toernooi, maar de echte dreiging komt nu van Luis Díaz. De ploeg is fysiek sterk en speelt met een Zuid-Amerikaanse passie die op een eindtoernooi altijd voor extra energie zorgt.

19. Oostenrijk

• FIFA-ranking: 24

• Groep J: Argentinië, Algerije, Jordanië

Onder Ralf Rangnick speelt Oostenrijk het zogenaamde 'Red Bull-voetbal': extreem hoge druk en razendsnelle omschakeling. Op het EK 2024 bleek Oostenrijk al een moeilijk bespeelbare tegenstander, die de groep met het Nederlands elftal als koploper afsloot. Met spelers als Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner hebben ze de creativiteit om gaten te trekken in defensies. De loting tegen Argentinië is zwaar, maar Oostenrijk heeft de intensiteit om elk topland te ontregelen.

20. Ecuador

• FIFA-ranking: 23

• Groep E: Duitsland, Curaçao, Ivoorkust

Ecuador is een ploeg die niemand graag treft. In de loodzware Zuid-Amerikaanse kwalificatie eindigde La Tri als tweede achter Argentinië, mede dankzij een defensie die bijna niet te passeren is (slechts 5 tegengoals in 18 duels). Het grote manco ligt voorin, zo bleek ook tegen het Nederlands elftal, maar de fysieke kracht en organisatie maakt Ecuador een serieuze kandidaat voor de achtste finales.

De hoop regeert (21-48)

21. Verenigde Staten

• FIFA-ranking: 16

• Groep D: Paraguay, Australië, Turkije

De VS hoopt onder Mauricio Pochettino eindelijk de aansluiting met de wereldtop te vinden. De resultaten zijn wisselvallig, maar de individuele klasse van Christian Pulisic is onmiskenbaar. In eigen land is de doelstelling minimaal de kwartfinale, maar daarvoor moet de defensie nog wel stappen maken.

22. Zwitserland

• FIFA-ranking: 19

• Groep B: Canada, Bosnië-Herzegovina, Qatar

Zwitserland is de koning van de degelijkheid. Zelden spectaculair, maar altijd lastig te verslaan. Ze overleven bijna altijd de groepsfase en met een fitte selectie zijn ze een blok graniet waar veel spitsen zich op stukbijten.

23. Iran

• FIFA-ranking: 21

• Groep G: België, Egypte, Nieuw-Zeeland

De beste ploeg uit West-Azië. De selectie is zeer ervaren en fysiek in staat om het de grotere landen lastig te maken. In een poule met België en Egypte loert Iran op de tweede plek. De deelname stond op losse schroeven na de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran, maar de laatste signalen wijzen erop dat het land toch gaat meedoen.

24. Egypte

• FIFA-ranking: 29

• Groep G: België, Iran, Nieuw-Zeeland

Egypte op een WK blijft een raadsel: het land won nog nooit een wedstrijd op de eindronde. Mohamed Salah krijgt dit jaar ondersteuning van een meer gebalanceerd team. In een poule met België en Iran is de doelstelling simpel: die historische eerste zege boeken en de knock-outfase bereiken.

25. Algerije

• FIFA-ranking: 28

• Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Jordanië

Na een teleurstellende periode is de rust onder Vladimir Petkovic teruggekeerd. Riyad Mahrez is nog altijd de grote ster en aanvoerder, maar de nieuwe generatie aanvallers zorgt voor broodnodige snelheid. Met Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki in de ploeg mikt Algerije op de tweede plek. Algerije speelt verzorgd voetbal en zal met Oostenrijk moeten uitvechten wie er achter Argentinië doorgaat.

26. Zweden

• FIFA-ranking: 38

• Groep F: Nederland, Japan, Tunesië

Zweden moest via de play-offs komen, maar met Graham Potter aan het roer is er nieuw tactisch vernuft. Voorin beschikken ze met Alexander Isak en Viktor Gyökeres over een spitsenduo waar menig topland jaloers op is. In de poule van Oranje is Zweden de grootste uitdager voor een plek in de volgende ronde.

27. Ivoorkust

• FIFA-ranking: 34

• Groep E: Duitsland, Curaçao, Ecuador

Een ploeg vol power. Met spelers die bij serieuze Europese clubs in de basis staan, en een poule die kansen biedt, valt Ivoorkust niet uit te vlakken. Ivoorkust is fysiek misschien wel de sterkste ploeg van het toernooi en zal het Duitsland en Ecuador zeer lastig maken.

28. Canada

• FIFA-ranking: 30

• Groep B: Bosnië-Herzegovina, Qatar, Zwitserland

Als mede-gastland is Canada een ploeg om in de gaten te houden. Onder de Amerikaanse coach Jesse Marsch spelen ze zeer opportunistisch en aanvallend. Zonder de geblesseerde sterspeler Alphonso Davies waren de resultaten in maart niet al te indrukwekkend, met een gelijkspel tegen IJsland (2-2) en Tunesië (0-0).. De Canadezen dat hun thuispubliek hen door de groepsfase kan schreeuwen.

29. Zuid-Korea

• FIFA-ranking: 25

• Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechië

De Koreaanse hoop rust vaak op de schouders van Heung-Min Son. De ploeg van bondscoach Hong Myung-Bo is technisch vaardig en fysiek topfit, wat essentieel zal zijn in de Noord-Amerikaanse zomer. Als Lee Kang-In (PSG) en Hwang Hee-Chan (Wolves) hun topvorm meenemen, kan Zuid-Korea in een poule met Mexico zomaar beslag leggen op de groepswinst.

30. Australië

• FIFA-ranking: 27

• Groep D: VS, Paraguay, Turkije

De Socceroos blijven een ploeg die leeft op teamgeest en onverzettelijkheid. Onder Tony Popovic is de defensie stabieler geworden, terwijl de pas twintigjarige Nestory Irankunda (Watford) wordt gezien als de grote aanvallende belofte. Australië hoopt de prestatie van 2022 (achtste finale) te overtreffen, en in deze poule liggen er zeker kansen.

31. Tsjechië

• FIFA-ranking: 41

• Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea

De Tsjechen plaatsten zich na zinderende penaltyreeksen in de play-offs. In PSV-keeper Matej Kovár blijkt een heuse penaltykiller te schuilen, wat tijdens de knock-outfase nog weleens belangrijk kan blijken. Ze hebben geen sterrenensemble, maar Patrik Schick is een bewezen topschutter op grote toernooien. Tsjechië moet het hebben van standaardsituaties en een ijzeren discipline.

32. Tunesië

• FIFA-ranking: 44

• Groep F: Nederland, Japan, Zweden

Tunesië hield in tien kwalificatiewedstrijden tien keer de nul. Dat zegt alles over de speelstijl. Tegen de aanvalslust van Nederland en Japan zal die muur echter zwaar op de proef worden gesteld. Het overleven van de groepsfase zou voor hen een unieke prestatie zijn.

33. Schotland

• FIFA-ranking: 43

• Groep C: Brazilië, Marokko, Haïti

De Schotten beleefden een historische kwalificatienacht tegen Denemarken. Onder Steve Clarke is het een hecht collectief geworden. Met de steun van de 'Tartan Army' in de stadions hopen spelers als Scott McTominay en John McGinn op een stunt tegen Marokko voor de tweede plek.

34. Bosnië-Herzegovina

• FIFA-ranking: 65

• Groep B: Canada, Qatar, Zwitserland

Bosnië-Herzegovina zorgde voor een enorme schok door Italië uit te schakelen in de play-offs. De veertigjarige Edin Dzeko is nog altijd de kapitein die de ploeg op sleeptouw neemt. Ze zijn fysiek sterk en mentaal keihard, wat hen gevaarlijk maakt in de knock-outfase van de poule.

35. Paraguay

• FIFA-ranking: 40

• Groep D: VS, Australië, Turkije

Paraguay is terug na 16 jaar afwezigheid. Hun handelsmerk is een 'betonnen' defensie; ze incasseren nauwelijks goals, maar scoren zelf ook erg moeizaam. Hun wedstrijden zullen waarschijnlijk niet de meest doelpuntrijke zijn, maar ze zijn voor elke tegenstander een vreselijke ploeg om tegen te spelen.

36. Qatar

• FIFA-ranking: 55

• Groep B: Canada, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland

Vergeet het Qatar van 2022. De ploeg is sindsdien Aziatisch kampioen geworden en heeft een serieuze kwalificatiereeks achter de rug. Ze zijn veel competitiever geworden en zullen in Groep B allesbehalve een voetveeg zijn.

37. Zuid-Afrika

• FIFA-ranking: 60

• Groep A: Mexico, Zuid-Korea, Tsjechië

De Bafana Bafana zijn voor het eerst sinds hun eigen WK in 2010 weer present op het hoogste podium. Ondanks een puntenaftrek tijdens de kwalificatie knokten ze zich knap terug. De kracht van dit elftal ligt in de herkenbaarheid; de kern van de selectie speelt samen bij de Zuid-Afrikaanse grootmacht Mamelodi Sundowns. In een poule met Mexico en Tsjechië hopen ze op de tweede plek.

38. DR Congo

• FIFA-ranking: 46

• Groep K: Portugal, Oezbekistan, Colombia

Na 52 jaar wachten is dit land terug. Congo overleefde een zware route via Nigeria en Jamaica. De ploeg speelt met ontzettend veel passie en fysieke kracht, wat in een poule met het technisch verfijnde Portugal voor interessante contrasten gaat zorgen.

39. Ghana

• FIFA-ranking: 74

• Groep L: Engeland, Kroatië, Panama

Ghana is op een van de zwakste Afrikaanse deelnemers, maar de individuele klasse spreekt dat tegen. Met Mohammed Kudus (West Ham) en Antoine Semenyo beschikken ze over spelers die in de Premier League het verschil kunnen maken. De grote uitdaging ligt bij de organisatie; het ontslag van bondscoach Otto Addo vlak voor het toernooi laat zien dat de onrust groot is.

40. Irak

• FIFA-ranking: 57

• Groep I: Frankrijk, Senegal, Noorwegen

De kwalificatie van Irak was een aaneenschakeling van drama en veerkracht. Onder Graham Arnold (die overstapte van Australië) is er meer structuur gekomen. Hoewel ze op papier de zwakste in Groep I zijn, heeft dit team al vaker bewezen onmogelijke hordes te kunnen nemen.

41. Saoedi-Arabië

• FIFA-ranking: 61

• Groep H: Spanje, Kaapverdië, Uruguay

Na een roerige periode onder Roberto Mancini is succescoach Hervé Renard teruggekeerd op het oude nest. De druk op hem neemt evenwel toe na een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Egypte. Defensief oogt het kwetsbaar: al acht wedstrijden op rij werd geen clean sheet gehouden. De Saoedi’s maakten het zichzelf ook lastig in de kwalificatie, maar we weten uit 2022 dat ze kunnen stunten tegen wereldmachten. In een groep met Spanje en Uruguay wordt doorbekeren moeilijk.

42. Panama

• FIFA-ranking: 33

• Groep L: Engeland, Kroatië, Ghana

Panama profiteerde van de afwezigheid van de grote drie (gastlanden) in de CONCACAF-kwalificatie en plaatste zich overtuigend. Het heeft een fysiek sterke ploeg, maar de loting in Groep L is meedogenloos. Het zal een klein wonder vergen om Engeland of Kroatië achter zich te laten.

43. Oezbekistan

• FIFA-ranking: 50

• Groep K: Portugal, DR Congo, Colombia

Oezbekistan maakt eindelijk zijn WK-debuut. De investeringen in de jeugd werpen hun vruchten af en met Fabio Cannavaro hebben ze een bondscoach die weet wat het is om een WK te spelen (en te winnen). Oezbekistan wordt gezien als een ploeg die technisch verrassend goed uit de voeten kan.

44. Jordanië

• FIFA-ranking: 63

• Groep J: Argentinië, Algerije, Oostenrijk

Ook Jordanië is een van de debutanten van dit toernooi. Na de sensationele finaleplaats op de Azië Cup 2023 trok Jordanië de lijn door in de kwalificatie, waarin het onder meer Oman met 3-0 versloeg. Hoewel de recente oefenresultaten wat tegenvielen, reist Jordanië zonder enige druk naar de VS. Elke minuut op dit WK is een historische mijlpaal.

45. Nieuw-Zeeland

• FIFA-ranking: 85

• Groep G: België, Egypte, Iran

Dankzij de directe kwalificatieplek voor Oceanië is Nieuw-Zeeland weer terug op het wereldtoneel. Chris Wood is op zijn 34e nog altijd de onbetwiste leider en het enige echte aanspeelpunt. De All Whites bewezen onlangs met een gelijkspel tegen Noorwegen dat ze een muur kunnen optrekken, maar over 270 minuten tegen België, Egypte en Iran lijkt het kwaliteitsverschil simpelweg te groot.

46. Kaapverdië

• FIFA-ranking: 69

• Groep H: Spanje, Saoedi-Arabië, Uruguay

Het bereiken van het WK is voor het kleine eilandland Kaapverdië al een wonder. De selectie bestaat uit spelers die over de hele wereld in minder bekende competities actief zijn, maar als collectief zijn ze ijzersterk. In een poule met twee voormalig wereldkampioenen (Spanje en Uruguay) lijkt overleving een onmogelijke opgave, maar hun onbevangenheid kan voor verrassingen zorgen.

47. Curaçao

• FIFA-ranking: 82

• Groep E: Duitsland, Ivoorkust, Ecuador

Curaçao schreef geschiedenis door Jamaica te verslaan en is daarmee het kleinste land ooit op een WK. De nieuwe bondscoach Fred Rutten zal vooral hopen de schade te beperken in een loodzware groep. Een enkel punt zou voor het eiland al voelen als de wereldtitel.

48. Haïti

• FIFA-ranking: 83

• Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland

Haïti profiteerde optimaal van de afwezigheid van de drie gastlanden in de CONCACAF-zone. Voor het eerst sinds 1974 is de eilandnatie weer present. Hoewel ze op de Power Ranking onderaan staan, dwingt hun fysieke vechtvoetbal respect af. Tegen grootmachten als Brazilië zullen ze vooral hopen op een waardig afscheid in de groepsfase.