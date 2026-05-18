Valentijn Driessen zou graag zien dat Ronald Koeman zijn zoon, junior, als vierde doelman meeneemt naar het WK van deze zomer, zo geeft hij aan in een video van De Telegraaf. De sluitpost moet volgens de verslaggever echter niet mee om te keepen, maar als penaltynemer.

Koeman jr. was zondag zeer belangrijk voor Telstar in de wedstrijd om lijfsbehoud tegen FC Volendam. De doelman hield zijn ploeg op de been met enkele goede reddingen en zorgde in de slotfase voor een grote verrassing. Toen Telstar bij een gelijke stand mocht aanleggen voor een strafschop, ging Koeman jr. achter de bal staan. Een risicovolle beslissing, want een tegentreffer zou er namelijk voor hebben gezorgd dat niet Volendam, maar Telstar de play-offs in moest. De keeper schoot zijn strafschop echter uitstekend binnen, waardoor lijfsbehoud voor Telstar een feit was.

In een video van De Telegraaf haalt Driessen aan dat er de afgelopen maanden regelmatig is geroepen dat Koeman zijn zoon moet meenemen naar het WK. “Ronald Koeman senior heeft gezegd dat hij mensen meeneemt die heel goed een penalty kunnen nemen. Als hij vier keepers meeneemt, waarom niet?”, vraagt Driessen zich hardop af.

De verslaggever denkt dat Koeman junior hoe dan ook van nut kan zijn voor het Nederlands elftal. “Op de training, maar ook in een strafschoppenserie. Want met Koeman kun je verwachten dat het een honderd procentje is.” Als Driessen vervolgens de stelling ‘Koeman junior in Oranje’ voorgelegd krijgt, reageert hij toch wat terughoudend. “Mee met Oranje en dan alleen even voor de penalty’s inbrengen.” De verslaggever lijkt niet te doelen op een keeperswissel tijdens een strafschoppenreeks, maar een invalbeurt vlak voor tijd als veldspeler.