Driessen pleit voor WK-oproep Koeman junior: ‘Als penaltynemer’

18 mei 2026, 13:16
Ronald Koeman junior viert zijn benutte penalty bij Volendam - Telstar
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Valentijn Driessen zou graag zien dat Ronald Koeman zijn zoon, Ronald Koeman junior, als vierde doelman meeneemt naar het WK van deze zomer, zo geeft hij aan in een video van De Telegraaf. De sluitpost moet volgens de verslaggever echter niet mee om te keepen, maar als penaltynemer.

Koeman jr. was zondag zeer belangrijk voor Telstar in de wedstrijd om lijfsbehoud tegen FC Volendam. De doelman hield zijn ploeg op de been met enkele goede reddingen en zorgde in de slotfase voor een grote verrassing. Toen Telstar bij een gelijke stand mocht aanleggen voor een strafschop, ging Koeman jr. achter de bal staan. Een risicovolle beslissing, want een tegentreffer zou er namelijk voor hebben gezorgd dat niet Volendam, maar Telstar de play-offs in moest. De keeper schoot zijn strafschop echter uitstekend binnen, waardoor lijfsbehoud voor Telstar een feit was.

In een video van De Telegraaf haalt Driessen aan dat er de afgelopen maanden regelmatig is geroepen dat Koeman zijn zoon moet meenemen naar het WK. “Ronald Koeman senior heeft gezegd dat hij mensen meeneemt die heel goed een penalty kunnen nemen. Als hij vier keepers meeneemt, waarom niet?”, vraagt Driessen zich hardop af.

De verslaggever denkt dat Koeman junior hoe dan ook van nut kan zijn voor het Nederlands elftal. “Op de training, maar ook in een strafschoppenserie. Want met Koeman kun je verwachten dat het een honderd procentje is.” Als Driessen vervolgens de stelling ‘Koeman junior in Oranje’ voorgelegd krijgt, reageert hij toch wat terughoudend. “Mee met Oranje en dan alleen even voor de penalty’s inbrengen.” De verslaggever lijkt niet te doelen op een keeperswissel tijdens een strafschoppenreeks, maar een invalbeurt vlak voor tijd als veldspeler.

Wat een verschrikkelijke onzin.

Wat een verschrikkelijke onzin.

Volendam - Telstar

FC Volendam
1 - 2
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

