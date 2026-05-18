Live voetbal

Opvolger Correia bekend: Brugge aan de slag bij Telstar

18 mei 2026, 14:27
Anthony Correia
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Henk Brugge wordt de nieuwe hoofdtrainer van Telstar, zo weet het Algemeen Dagblad. De huidige assistent-trainer van sc Heerenveen volgt succestrainer Anthony Correia op, die op zijn beurt overstapt naar FC Utrecht.

Met de laagste begroting in de Eredivisie leek Telstar een moeilijk jaar tegemoet te gaan. Uiteindelijk wisten De Witte Leeuwen zich op de slotdag veilig te spelen door met 1-2 te winnen op bezoek bij FC Volendam. Het hele seizoen wist de promovendus de harten van menig Nederlands voetbalfan te stelen met een aantrekkelijke speelwijze. Daarvoor kreeg Correia de nodige complimenten.

Artikel gaat verder onder video

Het leverde de trainer ook een stap hogerop op. FC Utrecht was op zoek naar een opvolger van Ron Jans, die begin dit kalenderjaar zijn pensioen als trainer aankondigde. Ruim een maand geleden maakten de Domstedelingen bekend dat Correia komend seizoen aan het roer zou staan in Stadion Galgenwaard. Voor Telstar betekende dat het begin van een zoektocht naar een geschikte opvolger.

Die heeft het gevonden in de persoon van Brugge, weet het AD. De 48-jarige trainer is sinds de zomer van 2023 assistent-trainer van sc Heerenveen, waar hij achtereenvolgens werkte onder Kees van Wonderen, Robin van Persie en Robin Veldman. Brugge heeft ook drie wedstrijden als interim-trainer voor de groep gestaan in Friesland nadat Van Persie de overstap naar Feyenoord had gemaakt.

➡️ Meer Telstar nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia

García wil trainer van Ajax blijven en baalt van vierde official in Heerenveen

  • Gisteren, 18:01
  • Gisteren, 18:01
  • 7
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • Gisteren, 17:16
  • Gisteren, 17:16
  • 12
Joey Kooij Davy Klaassen sc Heerenveen Ajax

Ajax veroordeeld tot play-offs na moeizame wedstrijd in Heerenveen

  • Gisteren, 16:26
  • Gisteren, 16:26
  • 10
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

H. Brugge

H. Brugge
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 48 jaar (31 jul. 1977)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws