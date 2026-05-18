Henk Brugge wordt de nieuwe hoofdtrainer van Telstar, zo weet het Algemeen Dagblad. De huidige assistent-trainer van sc Heerenveen volgt succestrainer Anthony Correia op, die op zijn beurt overstapt naar FC Utrecht.

Met de laagste begroting in de Eredivisie leek Telstar een moeilijk jaar tegemoet te gaan. Uiteindelijk wisten De Witte Leeuwen zich op de slotdag veilig te spelen door met 1-2 te winnen op bezoek bij FC Volendam. Het hele seizoen wist de promovendus de harten van menig Nederlands voetbalfan te stelen met een aantrekkelijke speelwijze. Daarvoor kreeg Correia de nodige complimenten.

Het leverde de trainer ook een stap hogerop op. FC Utrecht was op zoek naar een opvolger van Ron Jans, die begin dit kalenderjaar zijn pensioen als trainer aankondigde. Ruim een maand geleden maakten de Domstedelingen bekend dat Correia komend seizoen aan het roer zou staan in Stadion Galgenwaard. Voor Telstar betekende dat het begin van een zoektocht naar een geschikte opvolger.

Die heeft het gevonden in de persoon van Brugge, weet het AD. De 48-jarige trainer is sinds de zomer van 2023 assistent-trainer van sc Heerenveen, waar hij achtereenvolgens werkte onder Kees van Wonderen, Robin van Persie en Robin Veldman. Brugge heeft ook drie wedstrijden als interim-trainer voor de groep gestaan in Friesland nadat Van Persie de overstap naar Feyenoord had gemaakt.