Heracles-directeur na vernietigend rapport per direct op straat gezet

Heracles Almelo neemt per direct afscheid van algemeen directeur Rob Toussaint, zo meldt de degradant maandagmiddag op de officiële kanalen. De club spreekt van een ‘pijnlijk, maar noodzakelijk’ besluit voor de sportieve wederopbouw.

Daarmee komt er een einde aan de achttienjarige samenwerking tussen Toussaint en Heracles. Tussen 2007 en 2009 bekleedde hij de functie van commercieel manager, van 2010 tot 218 werd hij commercial directeur. Toussaint stond sinds februari 2018 aan het roer als algemeen directeur.

“Het besluit dat de wegen van Heracles Almelo en Toussaint nu gaan scheiden is gebaseerd op eigen bevindingen van de Raad van Commissarissen in het afgelopen seizoen, die ondersteund worden door de uitkomst van de externe evaluatie door Eric Gudde en Berend Rubingh”, meldt Heracles.

“Een belangrijke conclusie van de RvC – en de adviseurs – is dat de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet moet worden gezien als een op zichzelf staand sportief incident. De voorbije jaren heeft zich een organisatie gevormd – zeker ook in voetbaltechnisch opzicht – die duidelijke richting ontbeerde en niet voldoende effectief werd geleid. In de top van de organisatie is een gebrek aan eenheid geconstateerd, besluiten worden beïnvloed door relaties en historie en de sportieve organisatie is niet professioneel ingericht en aangestuurd”, valt te lezen in het statement.