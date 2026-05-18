Heracles-directeur na vernietigend rapport per direct op straat gezet

18 mei 2026, 16:08
Heracles Almelo-directeur Rob Toussaint
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Heracles Almelo neemt per direct afscheid van algemeen directeur Rob Toussaint, zo meldt de degradant maandagmiddag op de officiële kanalen. De club spreekt van een ‘pijnlijk, maar noodzakelijk’ besluit voor de sportieve wederopbouw.

Daarmee komt er een einde aan de achttienjarige samenwerking tussen Toussaint en Heracles. Tussen 2007 en 2009 bekleedde hij de functie van commercieel manager, van 2010 tot 218 werd hij commercial directeur. Toussaint stond sinds februari 2018 aan het roer als algemeen directeur.

“Het besluit dat de wegen van Heracles Almelo en Toussaint nu gaan scheiden is gebaseerd op eigen bevindingen van de Raad van Commissarissen in het afgelopen seizoen, die ondersteund worden door de uitkomst van de externe evaluatie door Eric Gudde en Berend Rubingh”, meldt Heracles.

“Een belangrijke conclusie van de RvC – en de adviseurs – is dat de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet moet worden gezien als een op zichzelf staand sportief incident. De voorbije jaren heeft zich een organisatie gevormd – zeker ook in voetbaltechnisch opzicht – die duidelijke richting ontbeerde en niet voldoende effectief werd geleid. In de top van de organisatie is een gebrek aan eenheid geconstateerd, besluiten worden beïnvloed door relaties en historie en de sportieve organisatie is niet professioneel ingericht en aangestuurd”, valt te lezen in het statement.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.559 Reacties
1.071 Dagen lid
17.179 Likes
dilima1966
Ook afscheid nemen van faber die heeft er ook niets van gebakken hij heeft zicht zelf er neer gezet en gefaald

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32
17
NAC
34
-23
29
18
Heracles
34
-50
19

