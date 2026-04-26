Heracles Almelo grijpt direct in na degradatie uit de Eredivisie

Heracles Almelo grijpt in na de degradatie uit de Eredivisie. De club zet een grondige evaluatie in gang en schakelt daarvoor zwaargewichten Eric Gudde en Berend Rubingh in. Met een onafhankelijke blik moet duidelijk worden waar het seizoen ontspoorde en hoe de fundamenten richting de toekomst verstevigd kunnen worden.

De opdracht komt vanuit de raad van commissarissen, in samenspraak met de directie. Het doel: een objectieve doorlichting van het gevoerde beleid en de beslissingen die uiteindelijk leidden tot een desastreus slotstuk. Zowel het technische beleid als de interne organisatie en de prestatiecultuur worden tegen het licht gehouden.

Gudde en Rubingh gaan daarvoor in gesprek met meerdere geledingen binnen de club. Hun bevindingen volgen na afloop van de competitie, terwijl Heracles zich gedurende het traject op de vlakte houdt over de inhoud.

Degradatie in chaos

Dat ingrijpen nodig is, werd zondag pijnlijk duidelijk. Heracles degradeerde officieel uit de Eredivisie na een 0-2 nederlaag tegen FC Volendam. Doelpunten van Anthony Descotte en Robert Mühren bezegelden het lot van de hekkensluiter.

In de slotfase werd het duel gestaakt nadat vuurwerk op het veld belandde. Spelers verdwenen direct naar binnen, terwijl op de tribunes de spanning verder opliep. Veel fans verlieten teleurgesteld het stadion, waarna de wedstrijd uiteindelijk werd afgemaakt.