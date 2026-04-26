Heracles Almelo grijpt direct in na degradatie uit de Eredivisie

26 april 2026, 19:37
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Heracles Almelo grijpt in na de degradatie uit de Eredivisie. De club zet een grondige evaluatie in gang en schakelt daarvoor zwaargewichten Eric Gudde en Berend Rubingh in. Met een onafhankelijke blik moet duidelijk worden waar het seizoen ontspoorde en hoe de fundamenten richting de toekomst verstevigd kunnen worden.

De opdracht komt vanuit de raad van commissarissen, in samenspraak met de directie. Het doel: een objectieve doorlichting van het gevoerde beleid en de beslissingen die uiteindelijk leidden tot een desastreus slotstuk. Zowel het technische beleid als de interne organisatie en de prestatiecultuur worden tegen het licht gehouden.

Gudde en Rubingh gaan daarvoor in gesprek met meerdere geledingen binnen de club. Hun bevindingen volgen na afloop van de competitie, terwijl Heracles zich gedurende het traject op de vlakte houdt over de inhoud.

Degradatie in chaos

Dat ingrijpen nodig is, werd zondag pijnlijk duidelijk. Heracles degradeerde officieel uit de Eredivisie na een 0-2 nederlaag tegen FC Volendam. Doelpunten van Anthony Descotte en Robert Mühren bezegelden het lot van de hekkensluiter.

In de slotfase werd het duel gestaakt nadat vuurwerk op het veld belandde. Spelers verdwenen direct naar binnen, terwijl op de tribunes de spanning verder opliep. Veel fans verlieten teleurgesteld het stadion, waarna de wedstrijd uiteindelijk werd afgemaakt.

Lees ook:
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 8
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 14
Mika Godts slalomt door de NAC-defensie

Ajax speelt niet groots, maar blijft door wondergoal Godts meedoen om plek 2

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
  • 4
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
31
-45
19

