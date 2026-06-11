Het Nederlands elftal moet op het WK niet in een 4-3-3-systeem aantreden, zo stelt Gerald Vanenburg in gesprek met De Telegraaf. De Europees kampioen van 1988 is van mening dat 4-4-2 een stuk beter werkt met de huidige selectie, die volgens hem ‘niet zo heel goed’ is.

Oranje speelt de afgelopen jaren steevast in een 4-3-3-formatie. Daar moet volgens Vanenburg op het WK verandering in komen. “Ik ben voor een ander systeem dan de bondscoach”, zo laat de 42-voudig international weten. “Ik vind dat je realistisch moet zijn en je speelwijze moet afstemmen op de kwaliteiten van de selectie. Dit Nederlands elftal is niet zo heel goed.”

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De voormalig speler van Ajax en PSV besluit vervolgens wel meteen iets positiefs te zeggen over het huidige Oranje. “Op het middenveld heeft Nederland spelers van wereldklasse. Daar moet je er in mijn optiek zo veel mogelijk van opstellen.” Een systeemwissel moet dat volgens Vanenburg ten goede komen, terwijl ook de aanwezige snelheid in een andere formatie goed benut kan worden. “Ik denk dat je daar in een 4-4-2- of zelfs 1-5-3-2-systeem het beste gebruik van kan maken en tegenstanders écht pijn kunt doen.” Daarmee sluit Vanenburg zich aan bij Hedwiges Maduro, die in gesprek met Frank Hoekman van FCUpdate ook al een 4-4-2 voorstelde.

Arnold Mühren betwijfelt of Koeman naar Vanenburg gaat luisteren. “Ik denk niet dat Koeman nu ineens naar een 4-4-2 systeem zal switchen”, aldus de 23-voudig international. “De hele kwalificatie hebben ze 4-3-3 gespeeld. Dat is een systeem dat de internationals ook goed kennen van bij hun clubs dus dat gaat hij echt niet ineens inruilen voor een 4-4-2.” Vanenburg sluit zich daarbij aan: “Hij zal op het middenveld met een zes, acht en tien spelen.”