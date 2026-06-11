Het Nederlands elftal moet op het WK niet in een 4-3-3-systeem aantreden, zo stelt Gerald Vanenburg in gesprek met De Telegraaf. De Europees kampioen van 1988 is van mening dat 4-4-2 een stuk beter werkt met de huidige selectie, die volgens hem ‘niet zo heel goed’ is.
Oranje speelt de afgelopen jaren steevast in een 4-3-3-formatie. Daar moet volgens Vanenburg op het WK verandering in komen. “Ik ben voor een ander systeem dan de bondscoach”, zo laat de 42-voudig international weten. “Ik vind dat je realistisch moet zijn en je speelwijze moet afstemmen op de kwaliteiten van de selectie. Dit Nederlands elftal is niet zo heel goed.”
De voormalig speler van Ajax en PSV besluit vervolgens wel meteen iets positiefs te zeggen over het huidige Oranje. “Op het middenveld heeft Nederland spelers van wereldklasse. Daar moet je er in mijn optiek zo veel mogelijk van opstellen.” Een systeemwissel moet dat volgens Vanenburg ten goede komen, terwijl ook de aanwezige snelheid in een andere formatie goed benut kan worden. “Ik denk dat je daar in een 4-4-2- of zelfs 1-5-3-2-systeem het beste gebruik van kan maken en tegenstanders écht pijn kunt doen.” Daarmee sluit Vanenburg zich aan bij Hedwiges Maduro, die in gesprek met Frank Hoekman van FCUpdate ook al een 4-4-2 voorstelde.
Arnold Mühren betwijfelt of Koeman naar Vanenburg gaat luisteren. “Ik denk niet dat Koeman nu ineens naar een 4-4-2 systeem zal switchen”, aldus de 23-voudig international. “De hele kwalificatie hebben ze 4-3-3 gespeeld. Dat is een systeem dat de internationals ook goed kennen van bij hun clubs dus dat gaat hij echt niet ineens inruilen voor een 4-4-2.” Vanenburg sluit zich daarbij aan: “Hij zal op het middenveld met een zes, acht en tien spelen.”
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4-3-3 werkt ook niet. Ook met de Roon heb je er weer eenzelfde type bij. Er moet creativiteit aan het middenveld worden toegevoegd. Een speler met diepgang, maar ook met oog voor de medespeler. Iemand die een steekpass kan geven en spelers in scoringspositie brengt
De Roon is de controleur, Frenkie de spelverdeler die de steekpas geeft en spelers in scoringspositie brengt en Gravenberch heeft de diepgang. Nu is het zo dat de Jong veelal de bal haalt bij de verdedigers, dat hoeft dan niet meer. Voor Gravenberch kan je evt ook Kluivert opzetten.
Van Gaal speelde 5-3-2 in 2014 omdat zijn aanvallers geniaal waren en zijn verdedigers van Eredivisieniveau. Van Persie en Robben hadden aan een paar kansen genoeg en zo was een foutje achterin minder snel fataal. Bovendien kon het team door Dirk Kuyt rechtsback te maken zonder wissels toch 4-3-3 gaan spelen als er wel doelpunten nodig waren. In 2026 hebben we topverdedigers maar matige aanvallers. We hebben doelpunten nodig. Waarom is het dan een oplossing om met minder aanvallers te gaan spelen? Gakpo gaat echt niet meer scoren als hij meer rugdekking krijgt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
4-3-3 werkt ook niet. Ook met de Roon heb je er weer eenzelfde type bij. Er moet creativiteit aan het middenveld worden toegevoegd. Een speler met diepgang, maar ook met oog voor de medespeler. Iemand die een steekpass kan geven en spelers in scoringspositie brengt
De Roon is de controleur, Frenkie de spelverdeler die de steekpas geeft en spelers in scoringspositie brengt en Gravenberch heeft de diepgang. Nu is het zo dat de Jong veelal de bal haalt bij de verdedigers, dat hoeft dan niet meer. Voor Gravenberch kan je evt ook Kluivert opzetten.
Van Gaal speelde 5-3-2 in 2014 omdat zijn aanvallers geniaal waren en zijn verdedigers van Eredivisieniveau. Van Persie en Robben hadden aan een paar kansen genoeg en zo was een foutje achterin minder snel fataal. Bovendien kon het team door Dirk Kuyt rechtsback te maken zonder wissels toch 4-3-3 gaan spelen als er wel doelpunten nodig waren. In 2026 hebben we topverdedigers maar matige aanvallers. We hebben doelpunten nodig. Waarom is het dan een oplossing om met minder aanvallers te gaan spelen? Gakpo gaat echt niet meer scoren als hij meer rugdekking krijgt.