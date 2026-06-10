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Chris Woerts doet opvallende uitspraak over keeperskwestie Oranje

10 juni 2026, 23:19
Chris Woerts
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De situatie rond Bart Verbruggen houdt de gemoederen bezig bij het Nederlands elftal. De eerste doelman van Oranje kampt met een kneuzing en zijn inzetbaarheid voor de WK-openingswedstrijd tegen Japan is onzeker. Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag weten hoopvol te zijn, maar nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wie er zondag onder de lat staat.

In het televisieprogramma De Oranjezomer werd de keeperskwestie uitgebreid besproken. Theo Janssen maakte daarbij duidelijk dat hij zich weinig zorgen maakt over een eventuele afwezigheid van Verbruggen. De oud-international stelde dat de verschillen tussen de beschikbare doelmannen beperkt zijn. Volgens Janssen ontlopen Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken elkaar momenteel nauwelijks qua niveau. Daardoor zou een eventuele wisseling onder de lat volgens hem geen groot verschil hoeven maken voor de kansen van Oranje op het WK.

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Waar Janssen het vertrouwen uitsprak in de keepers die momenteel deel uitmaken van de selectie, kwam Chris Woerts met een opvallende naam op de proppen. Volgens de sportmarketeer bevindt de beste mogelijke vervanger zich momenteel niet eens in de Verenigde Staten. Woerts doelde daarmee op Justin Bijlow. De doelman viel buiten de WK-selectie van Koeman. Volgens Woerts is dat opmerkelijk, omdat hij de voormalig Feyenoorder nog altijd als een van de beste Nederlandse keepers beschouwt.

In de uitzending werd bovendien nogmaals gewezen naar het feit dat de KNVB geen budget zou hebben gehad om Bijlow als vierde keeper mee te nemen naar het toernooi. Woerts suggereerde desondanks dat de doelman mogelijk alsnog van waarde zou kunnen zijn als de keepersproblemen bij Oranje verder toenemen.

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Justin Bijlow is het gehele seizoen blessure vrij en heeft alle harten in Italië veroverd. De 3 keepers die er nu staan komen niet eens in de buurt maar we komen er vanzelf wel weer achter. Net als de penalty reeks tegen Argentinië met Noppert.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
1.014 Reacties
216 Dagen lid
2.923 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Justin Bijlow is het gehele seizoen blessure vrij en heeft alle harten in Italië veroverd. De 3 keepers die er nu staan komen niet eens in de buurt maar we komen er vanzelf wel weer achter. Net als de penalty reeks tegen Argentinië met Noppert.

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Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

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