Chris Woerts doet opvallende uitspraak over keeperskwestie Oranje

De situatie rond houdt de gemoederen bezig bij het Nederlands elftal. De eerste doelman van Oranje kampt met een kneuzing en zijn inzetbaarheid voor de WK-openingswedstrijd tegen Japan is onzeker. Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag weten hoopvol te zijn, maar nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wie er zondag onder de lat staat.

In het televisieprogramma De Oranjezomer werd de keeperskwestie uitgebreid besproken. Theo Janssen maakte daarbij duidelijk dat hij zich weinig zorgen maakt over een eventuele afwezigheid van Verbruggen. De oud-international stelde dat de verschillen tussen de beschikbare doelmannen beperkt zijn. Volgens Janssen ontlopen Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken elkaar momenteel nauwelijks qua niveau. Daardoor zou een eventuele wisseling onder de lat volgens hem geen groot verschil hoeven maken voor de kansen van Oranje op het WK.

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Waar Janssen het vertrouwen uitsprak in de keepers die momenteel deel uitmaken van de selectie, kwam Chris Woerts met een opvallende naam op de proppen. Volgens de sportmarketeer bevindt de beste mogelijke vervanger zich momenteel niet eens in de Verenigde Staten. Woerts doelde daarmee op Justin Bijlow. De doelman viel buiten de WK-selectie van Koeman. Volgens Woerts is dat opmerkelijk, omdat hij de voormalig Feyenoorder nog altijd als een van de beste Nederlandse keepers beschouwt.

In de uitzending werd bovendien nogmaals gewezen naar het feit dat de KNVB geen budget zou hebben gehad om Bijlow als vierde keeper mee te nemen naar het toernooi. Woerts suggereerde desondanks dat de doelman mogelijk alsnog van waarde zou kunnen zijn als de keepersproblemen bij Oranje verder toenemen.