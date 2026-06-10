Koeman geeft blessure-update over Verbruggen

Ronald Koeman heeft een update gegeven over de fitheid van . De doelman van Oranje kon niet volledig meetrainen en is daarmee nog altijd een vraagteken richting de wedstrijd tegen Japan.

“Het gaat oké met Verbruggen. Het is alleen een kneuzing. We weten nu nog niet hoe het zondag is. We zijn hoopvol. We moeten dag voor dag bepalen,” aldus Koeman. “Het is nu woensdag. We hebben nog een aantal dagen. We wachten af. Ik maak me geen zorgen, want we hebben goede keepers.”

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De inzetbaarheid van Verbruggen blijft daarmee afhankelijk van zijn herstel in de komende dagen. Oranje bekijkt per dag hoe de belasting verloopt en neemt pas op het laatste moment een beslissing over zijn beschikbaarheid.

Koeman gaf daarnaast aan dat er achter de schermen al een keuze is voorbereid voor het geval Verbruggen niet kan spelen. “Wie gaat keepen als Verbruggen het niet haalt? Dat gaan we nog bepalen. Vanavond hebben we een gesprek met de keepers en dan gaan we er duidelijkheid over verschaffen. Wij hebben die beslissing al genomen,” aldus de bondscoach.

Eerder op de dag bleek al dat hij de eerste training in Kansas City miste en individueel werkte aan zijn herstel, na zijn eerdere uitval tegen Oezbekistan. Hij blijft wel gewoon onderdeel van de selectie van Oranje.

Koeman liet verder weten dat de rest van de selectie er fysiek goed voor staat. Buiten de situatie rond Verbruggen zijn er geen zorgen binnen de groep richting het duel met Japan.