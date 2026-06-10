Verbruggen niet op eerste groepstraining Oranje in Kansas City

heeft de eerste groepstraining van het Nederlands elftal in Kansas City gemist. Dat meldt Rypke Bakker, die zag dat Mark Flekken en Kjell Roefs wél het veld op kwamen voor de eerste sessie richting de komende interlands. De doelman van Oranje ontbrak echter volledig op het trainingsveld, wat direct de nodige vragen oproept richting de wedstrijd tegen Japan.

Ondanks zijn afwezigheid lijkt er geen sprake van een definitieve terugslag. Volgens Maarten Wijffels blijft Verbruggen gewoon onderdeel van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De keeper traint na zijn eerdere uitvallen tegen Oezbekistan nog wel op aangepaste wijze mee met de groep.

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De medische en technische staf kiest er vooralsnog voor om geen risico’s te nemen met de jonge doelman. Zijn belasting wordt nauwkeurig opgebouwd, waardoor hij nog niet volledig aansluit bij de groepstrainingen. Daardoor is het logisch dat hij in de openingssessie in Kansas City apart van de selectie werkte of volledig aan de kant bleef.

De komende dagen moeten duidelijk maken hoe snel Verbruggen weer volledig kan aansluiten en of hij op tijd fit raakt richting de eerstvolgende wedstrijd tegen Japan.

Flekken en Roefs komen naar buiten voor de eerste training van Oranje in Kansas. GEEN Verbruggen. De vraag is wat dat betekent richting de wedstrijd tegen Japan. pic.twitter.com/X6DJt3saQR — Rypke Bakker (@RypkeBakker) June 10, 2026