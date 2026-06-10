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Verbruggen niet op eerste groepstraining Oranje in Kansas City

10 juni 2026, 17:51
Bart Verbruggen bij Brighton & Hove Albion
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Bart Verbruggen heeft de eerste groepstraining van het Nederlands elftal in Kansas City gemist. Dat meldt Rypke Bakker, die zag dat Mark Flekken en Kjell Roefs wél het veld op kwamen voor de eerste sessie richting de komende interlands. De doelman van Oranje ontbrak echter volledig op het trainingsveld, wat direct de nodige vragen oproept richting de wedstrijd tegen Japan.

Ondanks zijn afwezigheid lijkt er geen sprake van een definitieve terugslag. Volgens Maarten Wijffels blijft Verbruggen gewoon onderdeel van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De keeper traint na zijn eerdere uitvallen tegen Oezbekistan nog wel op aangepaste wijze mee met de groep.

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De medische en technische staf kiest er vooralsnog voor om geen risico’s te nemen met de jonge doelman. Zijn belasting wordt nauwkeurig opgebouwd, waardoor hij nog niet volledig aansluit bij de groepstrainingen. Daardoor is het logisch dat hij in de openingssessie in Kansas City apart van de selectie werkte of volledig aan de kant bleef.

De komende dagen moeten duidelijk maken hoe snel Verbruggen weer volledig kan aansluiten en of hij op tijd fit raakt richting de eerstvolgende wedstrijd tegen Japan.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jelmer stoel
1 Reactie
761 Dagen lid
0 Likes
jelmer stoel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kjell Roefs?

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Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

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