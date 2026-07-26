Live voetbal

Interview met Leonardo maakt tongen los: Ajax-fans praten massaal over Sam van Royen

26 juli 2026, 20:25   Bijgewerkt: 20:43
Eerste interview van Marcos Leonardo
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Marcos Leonardo maakte zondagmiddag zijn eerste (officieuze) minuten in het shirt van Ajax en mocht meteen voor de interviewcamera van Ziggo Sport verschijnen. Opvallend genoeg gaat het in de reacties niet over de nieuwe spits, maar vooral over het interviewwerk van Sam van Royen.

Leonardo is tot dusverre de grootste aankoop van Ajax in deze zomerse transferperiode. De spits kwam voor zo’n twintig miljoen euro over van Al-Hilal en moet in Amsterdam voor de doelpunten gaan zorgen. De Braziliaan speelde een helft mee tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1), maar kon nog geen potten breken.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop verscheen hij voor de camera van Ziggo Sport. Daar vertelde Leonardo dat hij blij was met zijn eerste minuten. “Mijn debuut in de Eredivisie komt dichterbij en dat is belangrijk. We willen een goed seizoen draaien waarin we titels winnen”, zei hij.

Daarnaast had de 23-jarige aanvaller een boodschap voor de Ajax-fans. “Ik wil ze bedanken en ik hoop dat we ons dit seizoen van onze beste kant kunnen laten zien. Moge het een heel glorieus seizoen worden.”

Opvallend genoeg gingen de reacties onder het interview vrijwel alleen over het werk van interviewer Van Royen. De reden? Van Royen voerde het volledige gesprek in het Portugees.

“Fijn dat Sam van Royen interviews in meerdere talen kan doen. Worden de interviews interessanter van”, klinkt het lovend op X. “Sam is geweldig. Dat wordt straks zo'n downgrade bij ESPN”, luidt een andere reactie. “Sam wel echt een topper. Snap die haat niet”, stelt een ander, doelend op de kritiek die de presentator regelmatig krijgt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Baas Ajax FC Twente

Sterkhouder mag vertrekken bij Ajax: 'Er is beweging rond hem'

  • Gisteren, 10:35
  • Gisteren, 10:35
  • 12
Abdellah Ouazane

Boodschap voor Cruijff: 'Als Ajax voor de landstitel wil gaan, kan het niet met zeventienjarigen'

  • vr 24 juli, 19:38
  • 24 jul. 19:38
  • 6
Daley Blind, Youri Regeer en Owen Wijndal

Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan: 'Hij kan het niveau niet aan, verkopen'

  • do 23 juli, 21:58
  • 23 jul. 21:58
  • 6
7 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
12 Reacties
28 Dagen lid
13 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij deze nog een link naar het YouTube fragment, voor diegene die niet een account op X willen: https://www.youtube.com/watch?v=TncXpU8T7RQ

CG
3.662 Reacties
1.098 Dagen lid
14.087 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik weet niet wat ik Sam moet denken en zeggen. Zo goed komt hij (voorlopig) nog niet over. Moeilijke optie!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
12 Reacties
28 Dagen lid
13 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij deze nog een link naar het YouTube fragment, voor diegene die niet een account op X willen: https://www.youtube.com/watch?v=TncXpU8T7RQ

CG
3.662 Reacties
1.098 Dagen lid
14.087 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik weet niet wat ik Sam moet denken en zeggen. Zo goed komt hij (voorlopig) nog niet over. Moeilijke optie!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1
2023/2024
Benfica
14
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws