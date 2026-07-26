Interview met Leonardo maakt tongen los: Ajax-fans praten massaal over Sam van Royen

maakte zondagmiddag zijn eerste (officieuze) minuten in het shirt van Ajax en mocht meteen voor de interviewcamera van Ziggo Sport verschijnen. Opvallend genoeg gaat het in de reacties niet over de nieuwe spits, maar vooral over het interviewwerk van Sam van Royen.

Leonardo is tot dusverre de grootste aankoop van Ajax in deze zomerse transferperiode. De spits kwam voor zo’n twintig miljoen euro over van Al-Hilal en moet in Amsterdam voor de doelpunten gaan zorgen. De Braziliaan speelde een helft mee tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1), maar kon nog geen potten breken.

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Na afloop verscheen hij voor de camera van Ziggo Sport. Daar vertelde Leonardo dat hij blij was met zijn eerste minuten. “Mijn debuut in de Eredivisie komt dichterbij en dat is belangrijk. We willen een goed seizoen draaien waarin we titels winnen”, zei hij.

Daarnaast had de 23-jarige aanvaller een boodschap voor de Ajax-fans. “Ik wil ze bedanken en ik hoop dat we ons dit seizoen van onze beste kant kunnen laten zien. Moge het een heel glorieus seizoen worden.”

Opvallend genoeg gingen de reacties onder het interview vrijwel alleen over het werk van interviewer Van Royen. De reden? Van Royen voerde het volledige gesprek in het Portugees.

“Fijn dat Sam van Royen interviews in meerdere talen kan doen. Worden de interviews interessanter van”, klinkt het lovend op X. “Sam is geweldig. Dat wordt straks zo'n downgrade bij ESPN”, luidt een andere reactie. “Sam wel echt een topper. Snap die haat niet”, stelt een ander, doelend op de kritiek die de presentator regelmatig krijgt.