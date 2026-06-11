De nieuwe voetbaltalkshow Het Oranje Café beleefde donderdag zijn vuurdoop. Presentator Sam van Royen ontving tafelgasten Johnny de Mol, Ronald Koeman junior en Nicky van der Gijp, terwijl werd geschakeld met SBS6-journalist Noa Vahle in Kansas City. Het valt televisiekenner Victor Vlam op dat er wel heel veel ‘kinderen van’ te zien waren.

Het programma was om 17.00 uur te zien en duurde vijftig minuten, inclusief twee reclameblokken. Het is voor Van Royen (29) zijn eerste grote presentatieklus, nadat hij de afgelopen jaren vooral te zien was bij de uitzendingen van Ziggo Sport rond de Europese clubtoernooien.

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“Het Oranje Café op SBS had beter het nepobaby-café kunnen heten. De zoon van Heleen van Royen presenteert met vaste gast de zoon van René van der Gijp. Vandaag te gast, de zoon van John de Mol en de zoon van Ronald Koeman. Met de dochter van Linda de Mol als verslaggever”, somt Vlam op in een bericht op X.

Tijdens de uitzending werd met een knipoog wel stilgestaan bij de opvallende connectie tussen de gasten. Toen Van Royen met veel bombarie schakelde naar Vahle, grapte die dat zij de zoveelste nepobaby op het scherm was. Van Royen sprak gekscherend van ‘inteelt’, maar maakte duidelijk dat hij achter de gasten staat, die volgens hem een positieve energie brengen.

"Ze benoemen het gelukkig zelf, maar dit is wel uiterst gênant”, vindt Vlam. “De Hilversumse obsessie met kinderen van BN’ers gaat ten koste van mensen met meer talent die geen kansen krijgen omdat ze niet de juiste connecties hebben. Het programma is een soort VI zoals vroeger, maar dan met een jonge generatie. De chemie moet nog wel een beetje loskomen. Sam van Royen trekt er hard aan (iets te veel soms) maar sfeer moet ontstaan.”

Het Oranje Café is tijdens het WK dagelijks op tv te zien. Vrijdag zijn in ieder geval Robert Maaskant en Ronald Molendijk te gast.