Live voetbal

‘Feyenoord wil transfer voorkomen en doet begeerde speler contractaanbod’

27 juli 2026, 22:04
Dévy Rigaux van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Feyenoord wil Gjivai Zechiël koste wat kost binnenboord houden deze zomer. De Rotterdammers hebben de 22-jarige middenvelder een nieuw contract aangeboden, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. Daarin moeten ook afspraken over een toekomstige transfer worden vastgelegd.

Zechiël werd begin deze maand nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De jongeling had zijn zinnen gezet op een transfer naar Lille OSC, waarmee hij ook al persoonlijk akkoord was. De Fransen konden echter niet voldoen aan de vraagprijs van Feyenoord, dat Zechiël niet van de hand wil doen. Ook Giovanni van Bronckhorst ziet de middenvelder liever in De Kuip blijven.

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment ligt Zechiël nog tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid. De clubleiding wil zijn contract echter graag openbreken en heeft inmiddels een aanbieding bij de middenvelder neergelegd. De voorwaarden en looptijd van het voorgestelde contract zijn op dit moment niet bekend.

Wat wel duidelijk is, is dat Feyenoord duidelijke afspraken wil maken met Zechiël over een toekomstige transfer. Volgens Feyenoord Transfermarkt wil de club een afkoopsom in het contract opnemen die zowel voor de club als voor de speler acceptabel is. Ondertussen hoopt Lille Feyenoord nog altijd te kunnen verleiden Zechiël te verkopen, maar de clubs hebben inmiddels al enkele weken niet meer met elkaar gesproken.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ter Stegen / Ajax

Ter Stegen eindelijk op weg naar Ajax: op deze dag wordt hij medisch gekeurd

  • vr 24 juli, 16:31
  • 24 jul. 16:31
  • 7
Feyenoord-speler Givairo Read

Derde bod op Givairo Read een feit: Feyenoord-vertrek in de maak

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
  • 1
Shaqueel van Persie en Goncalo Borges

Heeft Feyenoord 10 miljoen euro weggegooid? 'De slechtste speler ooit in ons shirt'

  • Gisteren, 16:19
  • Gisteren, 16:19
  • 2
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws