‘Feyenoord wil transfer voorkomen en doet begeerde speler contractaanbod’

Feyenoord wil koste wat kost binnenboord houden deze zomer. De Rotterdammers hebben de 22-jarige middenvelder een nieuw contract aangeboden, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. Daarin moeten ook afspraken over een toekomstige transfer worden vastgelegd.

Zechiël werd begin deze maand nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De jongeling had zijn zinnen gezet op een transfer naar Lille OSC, waarmee hij ook al persoonlijk akkoord was. De Fransen konden echter niet voldoen aan de vraagprijs van Feyenoord, dat Zechiël niet van de hand wil doen. Ook Giovanni van Bronckhorst ziet de middenvelder liever in De Kuip blijven.

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Op dit moment ligt Zechiël nog tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid. De clubleiding wil zijn contract echter graag openbreken en heeft inmiddels een aanbieding bij de middenvelder neergelegd. De voorwaarden en looptijd van het voorgestelde contract zijn op dit moment niet bekend.

Wat wel duidelijk is, is dat Feyenoord duidelijke afspraken wil maken met Zechiël over een toekomstige transfer. Volgens Feyenoord Transfermarkt wil de club een afkoopsom in het contract opnemen die zowel voor de club als voor de speler acceptabel is. Ondertussen hoopt Lille Feyenoord nog altijd te kunnen verleiden Zechiël te verkopen, maar de clubs hebben inmiddels al enkele weken niet meer met elkaar gesproken.