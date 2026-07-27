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Feyenoord mag miljoenen bijschrijven dankzij uitgaande transfer Leo Sauer

27 juli 2026, 13:27
Feyenoord-speler Leo Sauer
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Feyenoord en VfB Stuttgart hebben een akkoord bereikt over de transfer van Leo Sauer. De twintigjarige linksbuiten verlaat Rotterdam voor een bedrag van om en nabij de 12,5 miljoen euro, een som die door middel van bonussen nog kan oplopen tot een totaalbedrag van vijftien miljoen euro. De verwachting is dat de medische keuring deze maandag al wordt afgerond.

De Slowaaks international was zelf al enige tijd persoonlijk rond met de club uit de Bundesliga over een meerjarig contract. De clubs leggen momenteel de laatste hand aan het resterende papierwerk om de overgang van de aanvaller te formaliseren. Volgens berichtgeving van Voetbal International is de deal nagenoeg in kannen en kruiken. 

Stuttgart troeft concurrentie af met miljoenenbod

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Lange tijd leek het er overigens op dat de aanvaller een andere bestemming in Duitsland zou krijgen. TSG Hoffenheim toonde zeer concrete interesse en had zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de speler over een verbintenis tot medio 2031. De club bracht meerdere biedingen uit, maar deze voldeden niet aan de gestelde vraagprijs van de Rotterdammers.

Stuttgart wist Hoffenheim in de laatste fase af te troeven door een financieel aantrekkelijker bod op tafel te leggen bij de directie in De Kuip. Hierdoor gaat de buitenspeler proberen om bij de formatie uit Baden-Württemberg een basisplaats te veroveren. Stuttgart zag eerder deze transferperiode aanvallende middenvelder Bilal El Khannouss voor vijftien miljoen euro naar Leicester City vertrekken en zocht naar directe aanvallende versterking.

Met de naderende transfer komt er na drie jaar een einde aan het huwelijk tussen Feyenoord en de elfvoudig international. Sauer streek in de zomer van 2023 neer in Rotterdam, maar brak pas echt door tijdens een succesvolle huurperiode bij NAC Breda. Voor de Brabantse club noteerde hij zeven doelpunten en twee assists in 32 officiële duels. Afgelopen seizoen kreeg de rechtspoot de kans in het eerste elftal van Feyenoord, waar hij in 28 wedstrijden goed was voor vier treffers en twee beslissende passes. In totaal kwam hij tot 44 officiële optredens in het shirt van de Rotterdamse club.

Vind jij 15 miljoen euro een goede transfersom voor Leo Sauer?

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Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

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Stand Bundesliga 2026/2027

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GS
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PT
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Augsburg
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Bayer 04
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Dortmund
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M'gladbach
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