maakt deel uit van de trainingskampselectie van FC Barcelona, zo maakt de club bekend. De doelman heeft nog altijd geen volledig akkoord bereikt over een transfer naar Ajax, dat al de hele zomer achter hem aanzit. Toch is er goede hoop op een deal.

FC Barcelona belegt een trainingskamp in Engeland ter voorbereiding op het nieuwe La Liga-seizoen. Ter Stegen is één van de dertig spelers die maandag in het vliegtuig stapt.

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Dat betekent dat Ajax en Barça nog altijd geen akkoord hebben bereikt over de ervaren Duitse doelman. Onder meer Mundo Deportivo weet echter dat een deal dichtbij is. Alleen de ‘fiscale uitwerking’ zorgt op dit moment nog voor vertraging. Ajax en Barcelona zouden het al eens zijn geworden over de manier waarop het salaris van Ter Stegen wordt uitbetaald. De verwachting is dat de transfer uiteindelijk gewoon doorgang zal vinden.

Ook Frenkie de Jong maakt zijn opwachting op het trainingskamp. De middenvelder van Oranje kampt met een blessure, maar werkt in Engeland aan zijn herstel. Ook Shane Kluivert (18) behoort tot de selectie. De zoon van Patrick Kluivert krijgt de kans om zich in de kijker te spelen bij de hoofdmacht.