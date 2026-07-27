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Ter Stegen mee op trainingskamp Barça: Ajax-transfer nog niet rond

27 juli 2026, 12:17
Marc-Andre ter Stegen
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Marc-André ter Stegen maakt deel uit van de trainingskampselectie van FC Barcelona, zo maakt de club bekend. De doelman heeft nog altijd geen volledig akkoord bereikt over een transfer naar Ajax, dat al de hele zomer achter hem aanzit. Toch is er goede hoop op een deal.

FC Barcelona belegt een trainingskamp in Engeland ter voorbereiding op het nieuwe La Liga-seizoen. Ter Stegen is één van de dertig spelers die maandag in het vliegtuig stapt.

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Dat betekent dat Ajax en Barça nog altijd geen akkoord hebben bereikt over de ervaren Duitse doelman. Onder meer Mundo Deportivo weet echter dat een deal dichtbij is. Alleen de ‘fiscale uitwerking’ zorgt op dit moment nog voor vertraging. Ajax en Barcelona zouden het al eens zijn geworden over de manier waarop het salaris van Ter Stegen wordt uitbetaald. De verwachting is dat de transfer uiteindelijk gewoon doorgang zal vinden.

Ook Frenkie de Jong maakt zijn opwachting op het trainingskamp. De middenvelder van Oranje kampt met een blessure, maar werkt in Engeland aan zijn herstel. Ook Shane Kluivert (18) behoort tot de selectie. De zoon van Patrick Kluivert krijgt de kans om zich in de kijker te spelen bij de hoofdmacht.

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dilima1966
3.843 Reacties
1.141 Dagen lid
18.213 Likes
dilima1966
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Wanneer stoppen ze er eens mee bij ajax. om onzinnige tijd in ter Stegen te stoppen, er zijn. Genoeg andere keepers, ze liggen Zowat op de knieën bij ajax voor ter Stegen. de comedy wordt wel heel erg om ter Stegen nu ze gaan de 6 week in zonder resultaat supporters zijn wel klaar met ter Stegen nu.... trek de stekker er uit ajax...

EuropaMango
12 Reacties
29 Dagen lid
13 Likes
EuropaMango
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Op dit tempo heeft Ajax hem een week voor het einde van het seizoen binnen...

Vriendje Stokvis
1.997 Reacties
676 Dagen lid
9.365 Likes
Vriendje Stokvis
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Wat een amateurisme. Hier word je toch niet goed van.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.843 Reacties
1.141 Dagen lid
18.213 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wanneer stoppen ze er eens mee bij ajax. om onzinnige tijd in ter Stegen te stoppen, er zijn. Genoeg andere keepers, ze liggen Zowat op de knieën bij ajax voor ter Stegen. de comedy wordt wel heel erg om ter Stegen nu ze gaan de 6 week in zonder resultaat supporters zijn wel klaar met ter Stegen nu.... trek de stekker er uit ajax...

EuropaMango
12 Reacties
29 Dagen lid
13 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Op dit tempo heeft Ajax hem een week voor het einde van het seizoen binnen...

Vriendje Stokvis
1.997 Reacties
676 Dagen lid
9.365 Likes
Vriendje Stokvis
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  • 0
    + 1
avatar

Wat een amateurisme. Hier word je toch niet goed van.

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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