Ter Stegen eindelijk op weg naar Ajax: op deze dag wordt hij medisch gekeurd

De langverwachte overstap van naar Ajax is in de afrondende fase beland. Na weken van onzekerheid over de huurtransfer hebben de Duitse doelman en FC Barcelona de laatste hordes genomen. Volgens SPORT is maandag de medische keuring. Daarmee komt er een einde aan een slepende transfersoap rond de doelman.

Ter Stegen trainde vrijdag nog wel mee onder leiding van trainer Hansi Flick, maar reist maandag niet met de Spaanse selectie mee naar het trainingskamp in Engeland. De doelman had al geruime tijd een akkoord met de Amsterdammers over een huurperiode van een seizoen, maar de deal liep vertraging op door fiscale kwesties die hij eerst met zijn huidige werkgever wilde oplossen. Nadat hij na overleg met zijn advocaten instemde met een nieuw voorstel van de Catalanen, is de weg naar de Eredivisie definitief vrijgemaakt.

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De komst van de ervaren keeper is een nadrukkelijke wens van Míchel. De trainer werkte eerder al kortstondig met Ter Stegen samen bij Girona FC, waar de huurling door een hamstringblessure slechts twee duels in actie kwam. In de Johan Cruijff ArenA moet hij de vervanger worden van Maarten Paes. Voor de Amsterdamse club is het van groot belang dat de overgang uiterlijk eind juli officieel is afgerond. Op die manier kan de aanwinst op tijd worden ingeschreven voor de derde voorronde van de UEFA Conference League. Eerst verdedigt Ajax komende donderdag nog een 1-4 voorsprong in de return tegen het Servische FK Vojvodina.

Bij Barcelona was Ter Stegen op een zijspoor beland. De routinier verloor zijn basisplaats aan de 25-jarige Spanjaard Joan Garcia, die is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keuze onder de lat. Bovendien was de relatie tussen de Duitser en de clubleiding eerder al bekoeld geraakt door een conflict rondom de inschatting van een rugblessure. Om het vertrek mogelijk te maken, blijft de regerend kampioen van Spanje het grootste deel van zijn salaris doorbetalen. Barcelona neemt meer dan tachtig procent van de loonkosten voor zijn rekening.