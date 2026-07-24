Ter Stegen eindelijk op weg naar Ajax: op deze dag wordt hij medisch gekeurd

De langverwachte overstap van Marc-André ter Stegen naar Ajax is in de afrondende fase beland. Na weken van onzekerheid over de huurtransfer hebben de Duitse doelman en FC Barcelona de laatste hordes genomen. Volgens SPORT is maandag de medische keuring. Daarmee komt er een einde aan een slepende transfersoap rond de doelman.
Ter Stegen trainde vrijdag nog wel mee onder leiding van trainer Hansi Flick, maar reist maandag niet met de Spaanse selectie mee naar het trainingskamp in Engeland. De doelman had al geruime tijd een akkoord met de Amsterdammers over een huurperiode van een seizoen, maar de deal liep vertraging op door fiscale kwesties die hij eerst met zijn huidige werkgever wilde oplossen. Nadat hij na overleg met zijn advocaten instemde met een nieuw voorstel van de Catalanen, is de weg naar de Eredivisie definitief vrijgemaakt.
De komst van de ervaren keeper is een nadrukkelijke wens van Míchel. De trainer werkte eerder al kortstondig met Ter Stegen samen bij Girona FC, waar de huurling door een hamstringblessure slechts twee duels in actie kwam. In de Johan Cruijff ArenA moet hij de vervanger worden van Maarten Paes. Voor de Amsterdamse club is het van groot belang dat de overgang uiterlijk eind juli officieel is afgerond. Op die manier kan de aanwinst op tijd worden ingeschreven voor de derde voorronde van de UEFA Conference League. Eerst verdedigt Ajax komende donderdag nog een 1-4 voorsprong in de return tegen het Servische FK Vojvodina.
Bij Barcelona was Ter Stegen op een zijspoor beland. De routinier verloor zijn basisplaats aan de 25-jarige Spanjaard Joan Garcia, die is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keuze onder de lat. Bovendien was de relatie tussen de Duitser en de clubleiding eerder al bekoeld geraakt door een conflict rondom de inschatting van een rugblessure. Om het vertrek mogelijk te maken, blijft de regerend kampioen van Spanje het grootste deel van zijn salaris doorbetalen. Barcelona neemt meer dan tachtig procent van de loonkosten voor zijn rekening.
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Als ik ajax was zou ik hem helemaal niet meer willen hebben na alle rompslomp 4 weken. Geduurd en hij is niet eens speel gerechter Europa voetbal ajax heeft de lijst al dinsdag ingeleverd en uiterlijk woensdag nacht om 12 uur was de definitieve datum voor andere spelers of keeper s in te schrijven hij kan nu alleen ingezet worden eredivisie Dit is de lijst die ajax ingeschreven heeft conferentie league De volledig ingeschreven lijst: Keepers: Joeri Heerkens, Maarten Paes, Charlie Setford Verdedigers: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Ko Itakura, Owen Wijndal, Caio Henrique, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Daley Blind, Jorthy Mokio, Josip Sutalo, Fouad Zahouani, Tristan Gooijer, Marvyn Muzungu Middenvelders: Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Jano Monserrate Aanvallers: Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis
Ik begrijp niet dat je 3 likes hebt gekregen, want je zit er compleet naast. De lijst die Ajax ingeleverd heeft is uitsluitend voor het tweeluik met Vojvodina. Voor de volgende ronde mag er opnieuw een lijst ingeleverd worden en voor de voorronde daarna nogmaals. De definitieve lijst voor de Conference League wordt pas ingeleverd als de voorrondes erop zitten.
Deze spelerslijst was alleen voor de 2e ronde. Als Ajax doorgaat naar de volgende ronde, moeten ze daar een nieuwe lijst voor inleveren. Voor elke fase in het toernooi is een nieuwe spelerslijst nodig. Hij kan dus nog gewoon voor Ajax uitkomen in Europa, dus niet alleen in de Eredivisie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als ik ajax was zou ik hem helemaal niet meer willen hebben na alle rompslomp 4 weken. Geduurd en hij is niet eens speel gerechter Europa voetbal ajax heeft de lijst al dinsdag ingeleverd en uiterlijk woensdag nacht om 12 uur was de definitieve datum voor andere spelers of keeper s in te schrijven hij kan nu alleen ingezet worden eredivisie Dit is de lijst die ajax ingeschreven heeft conferentie league De volledig ingeschreven lijst: Keepers: Joeri Heerkens, Maarten Paes, Charlie Setford Verdedigers: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Ko Itakura, Owen Wijndal, Caio Henrique, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Daley Blind, Jorthy Mokio, Josip Sutalo, Fouad Zahouani, Tristan Gooijer, Marvyn Muzungu Middenvelders: Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Jano Monserrate Aanvallers: Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis
Ik begrijp niet dat je 3 likes hebt gekregen, want je zit er compleet naast. De lijst die Ajax ingeleverd heeft is uitsluitend voor het tweeluik met Vojvodina. Voor de volgende ronde mag er opnieuw een lijst ingeleverd worden en voor de voorronde daarna nogmaals. De definitieve lijst voor de Conference League wordt pas ingeleverd als de voorrondes erop zitten.
Deze spelerslijst was alleen voor de 2e ronde. Als Ajax doorgaat naar de volgende ronde, moeten ze daar een nieuwe lijst voor inleveren. Voor elke fase in het toernooi is een nieuwe spelerslijst nodig. Hij kan dus nog gewoon voor Ajax uitkomen in Europa, dus niet alleen in de Eredivisie.