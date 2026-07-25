Ajax - Burnley op tv: zo kijk je zondag gratis naar dit oefenduel

Ajax komt zondag 26 juli voor de vijfde keer deze voorbereiding in actie. De Amsterdamse formatie van hoofdtrainer Míchel neemt het op tegen het Engelse Burnley. Hoe laat begint deze oefenwedstrijd en wordt het duel live uitgezonden? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten op een rijtje.

Hoe laat begint Ajax – Burnley?

De vijfde en voorlaatste oefenwedstrijd van Ajax begint zondagmiddag om 14.00 uur. Het oefenduel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Wordt Ajax – Burnley live uitgezonden?

De wedstrijd tussen Ajax en Burnley wordt live uitgezonden op televisie. Ziggo Sport zendt het oefenduel volledig uit, inclusief een korte voor- en nabeschouwing. De uitzending begint om 13.50 uur, tien minuten voor de aftrap.

Is Ajax – Burnley te zien in het buitenland?

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Voor Ajax-fans die mogelijk in het buitenland op vakantie zijn, is er goed nieuws. De oefenwedstrijd tegen Burnley is namelijk ook buiten de landgrenzen te bekijken. Ajax verzorgt een livestream via de eigen clubkanalen. De livestream is te vinden via de website, de Ajax App en het YouTube-kanaal van Ajax.

Alleen in Rusland, Israël, Brazilië en Portugal is het niet mogelijk om de livestream te bekijken.

Resterende oefenprogramma Ajax

Burnley, met Zian Flemming onder contract, degradeerde afgelopen seizoen als nummer negentien uit de Premier League en komt daardoor dit jaar uit in de Championship. Ook oud-Ajacied Jaydon Banel staat onder contract bij de Engelse club.

Burnley is de voorlaatste oefentegenstander van Ajax. Een week later speelt de ploeg van de nieuwe trainer Míchel nog een vriendschappelijk duel met Keuken Kampioen Divisie-club FC Volendam.

04 juli, 17.00 uur: Ajax - Panathinaikos (1-3)

10 juli, 18.00 uur: Ajax - AEK Larnaca (1-0)

15 juli, 17.00 uur: Ajax - VfL Bochum (1-1)

18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos (1-0)

26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley

02 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam