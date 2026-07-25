Kaapverdië-doelman Vozinha (40) heeft fraaie transfer te pakken

Vozinha (40) heeft zijn transfer te pakken. De doelman, die zich tijdens het WK op de kaart zette met Kaapverdië, verkast naar Chili, waar hij gaat spelen voor topclub Colo-Colo.

Kaapverdië was misschien wel de grootste verrassing van het afgelopen WK. Het Afrikaanse land debuteerde op het eindtoernooi en bereikte de achtste finales, waarin Argentinië na verlenging uiteindelijk te sterk was. Ook de latere wereldkampioen Spanje kwam niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Kaapverdië, mede dankzij Vozinha, die een wereldwedstrijd keepte.

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De veertigjarige doelman zat na het WK zonder club, omdat zijn contract bij het Portugese GD Chaves was afgelopen. Daarvoor speelde hij voor AS Trenčín, AEL Limassol, Gil Vicente, Zimbru Chișinău, Progresso en de Kaapverdische clubs CS Mindelense en Batuque FC.

Onder meer Inter Miami toonde interesse, maar Vozinha heeft gekozen voor Colo-Colo. "We hebben een overeenkomst bereikt zodat hij zich de komende dagen bij het grootste team van het land kan voegen. De laatste details worden nog uitgewerkt, maar we hebben al bevestiging van zijn entourage en zijn zaakwaarnemer", aldus voorzitter Aníbal Mosa.

De stap naar Chili mag gerust een droomtransfer worden genoemd voor Vozinha. Colo-Colo is met 34 landstitels recordkampioen van Chili.