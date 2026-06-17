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Amerikaans ministerie schiet Kaapverdische held Vozinha (40) te hulp

17 juni 2026, 14:28
Vozinha, de doelman van Kaapverdië in actie in de WK-wedstrijd tegen Spanje
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De moeder van de grote held van Kaapverdië, doelman Vozinha, is mogelijk wél present bij de tweede WK-wedstrijd van haar zoon. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan CNN weten te willen assisteren bij het verkrijgen van een visum zodat zij het duel met Uruguay van aankomende maandag bij zou kunnen wonen.

Kaapverdië zorgde maandagavond voor de eerste grote stunt op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De debutant hield regerend Europees kampioen Spanje, dat wordt gerekend tot de favorieten voor de wereldtitel, in Atlanta op een 0-0 gelijkspel. De veertigjarige Vozinha eiste met zeven reddingen, waarvan de meesten in de eerste helft, een absolute hoofdrol voor zich op.

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Na zijn sensationele optreden vertelde Vozinha in de pers dat hij het jammer vond dat zijn overleden grootouders zijn WK-debuut niet meer mee hebben mogen maken. Ook zijn moeder was niet present, maar dat had een andere reden. "Ze kon hier niet zijn vanwege het visum en het geld dat we daarvoor moeten betalen. Het is ons niet op tijd gelukt, maar ik zou het fijn vinden als ze hier kon zijn", aldus de doelman.

Kaapverdië behoort samen met vier andere WK-deelnemers tot de vijftig landen waarvan inwoners een gigantische borgsom dienen te betalen om aanspraak te mogen maken op een visum om de Verenigde Staten binnen te mogen. Dat bedrag kan voor volwassenen oplopen tot 15 duizend dollar - omgerekend bijna 13 duizend euro. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor onder meer spelers, coaches, stafleden, bondsmedewerkers én directe familieleden: zij hoeven de borgsom niet op te hoesten.

In een reactie aan CNN laat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS weten dat er bij hen geen visumaanvraag van de moeder van Vozinha bekend is. "De familieleden van alle spelers komen in aanmerking voor een vrijstelling van de borgsom. Het Ministerie probeert de familie van deze speler actief te benaderen om assistentie te verlenen bij het verkrijgen van een visum", aldus een woordvoerder.

Overigens laat een bron 'die bekend is met de materie' aan de nieuwszender weten dat niet de borgsom, maar een verlopen paspoort het grote probleem is voor de moeder van Vozinha. Zij zou momenteel druk doende zijn om alsnog een nieuw document te verkrijgen. Als dat op tijd lukt, zal zij maandag mogelijk aanwezig kunnen zijn bij het tweede WK-duel van Kaapverdië. In Miami nemen Vozinha en co het dan op tegen Uruguay; het duel begint om 00.00 uur Nederlandse tijd.

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Team: Chaves
Leeftijd: 40 jaar (3 jun. 1986)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chaves
19
0
2024/2025
Chaves
32
0
2023/2024
Trenčín
0
0
2023/2024
Trenčín
25
0

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