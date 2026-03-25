Het lijkt praktisch onmogelijk voor supporters van Tunesië om komende zomer de wedstrijden op het WK - waaronder die tegen Nederland - bij te gaan wonen. Fans van De Adelaars van Carthago én vier andere Afrikaanse landen dienen door nieuwe wetten van de Amerikaanse president Donald Trump een bedrag tot 15.000 dollar (omgerekend bijna 13.000 euro) aan borgsom te betalen om in aanmerking te komen voor een visum voor de Verenigde Staten, zo meldt The Athletic.

De regering-Trump heeft de visumregels voor inwoners van in totaal vijftig landen flink aangescherpt. Om een zakelijk of toeristenvisum te bemachtigen, dienen zij sinds 21 januari van dit jaar een borgsom van maximaal 15 duizend dollar af te tikken. Per persoon, wel te verstaan. Wordt het land voor het verlopen van het visum weer verlaten, dan wordt het bedrag teruggestort.

Artikel gaat verder onder video

Voor kinderen ligt de te betalen borgsom met 5 duizend dollar een stukje lager, volwassenen betalen óf 10 óf 15 duizend dollar. Een Tunesisch gezin met twee kinderen is dus minimaal 30 duizend en maximaal 40 duizend dollar (omgerekend 25 tot 34,5 duizend euro) aan borg kwijt. Ter referentie: een snelle rondgang op internet leert dat het gemiddelde maandsalaris in Tunesië op ongeveer 380 dollar ligt.

FIFA werkt aan uitzondering voor spelers

Op de lijst van vijftig landen waarvoor deze strenge regels gelden, komen behalve Tunesië nog vier WK-deelnemers voor. Het gaat om Algerije, Kaapverdië, Senegal en Ivoorkust. Behalve eventueel meereizende fans, ontkomen ook de spelers en stafleden van deze landen niet aan de betalingsplicht. De FIFA zou achter de schermen echter bezig zijn om de regering-Trump ervan te overtuigen om voor hen een uitzondering te maken. Die zou ook moeten gelden voor bondsofficials en sponsoren.

'Meest inclusieve toernooi ooit'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in december vorig jaar volop afschuw wekte door zijn 'goede vriend' Trump een door de FIFA verzonnen vredesprijs toe te kennen, houdt vooralsnog vol dat het WK van komende zomer 'het meest inclusieve toernooi ooit' zal gaan worden. Die bewering lijkt onder meer door de visumregels voor fans van de vijf bovengenoemde landen echter niet stand te houden. Bovendien zijn de prijzen van toegangskaartjes voor de wedstrijden torenhoog (gemiddeld 174 procent van het bedrag dat in het officiële bidbook vermeld werd, zo becijferde The Athletic al eerder) en zijn de prijzen van hotelkamers in en rond veel speelsteden tijdens het WK gemiddeld meer dan drie keer zo hoog als het bedrag dat zij normaal kosten.

Het Nederlands elftal sluit de groepsfase op 26 juni af met een wedstrijd tegen Tunesië. Het duel wordt gespeeld in het Arrowhead Stadium in Kansas City, waar Oranje tijdens de groepsfase ook zijn uitvalsbasis heeft. Tunesië - Nederland begint om 1.00 uur 's nachts Nederlandse tijd, dus dat wordt een latertje voor de televisiekijkers.