is wel degelijk in beeld bij het Nederlands elftal, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. 'Meerdere bronnen in de voetballerij' verzekeren hem dat de middenvelder wel deel uitmaakte van de (niet bekendgemaakte) voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, maar dat hij wegens een gebrek aan fitheid niet bij de definitieve groep zit.

De 27-jarige Veerman speelde anderhalf jaar gelden, op het Europees Kampioenschap in Duitsland, zijn zestiende en voorlopig laatste interland voor Oranje. Koeman baarde opzien door de Volendammer in de poulewedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 verlies) al na ruim een half uur spelen te wisselen, omdat hij totaal niet in de wedstrijd zat. In het vervolg van het toernooi toonde Veerman als invaller nog wel zijn waarde, maar na het EK werd hij geen enkele keer meer opgeroepen voor Oranje.

In oktober vorig jaar werd Koeman gevraagd naar de aanhoudende absentie van Veerman, die even daarvoor indruk had gemaakt bij een PSV-overwinning in uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De bondscoach had echter geen moment nagedacht over een mogelijke terugkeer van de middenvelder in zijn selectie. "Je toetst spelers op het allerhoogste niveau. Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie. Joey moet het laten zien op het allerhoogste niveau. “Joey kan geweldig voetballen, dat is de discussie niet. Maar kun je ook in de Champions League iets extra brengen? Dat is het met Joey", aldus Koeman destijds.

Koeman schoof twee weken geleden aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en ging toen opnieuw in op de situatie van Veerman. "Joey is natuurlijk een speler die aan de bal oplossingen ziet", sprak de bondscoach. "Maar het andere onderdeel, zeker in dit soort type wedstrijden waarin de tegenstander vaak één op één speelt waardoor je continu moet schakelen, zeker als middenvelder... Als je dat te weinig hebt, dan kom je echt in de problemen. Dat is beter. Maar nog steeds kan het beter."

Veerman maakt geen deel uit van de 26-koppige Oranje-selectie voor de oefenduels met Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart) die vandaag (vrijdag) bekend werd gemaakt. Dat betekent echter niet dat de Volendammer een streep door het WK moet zetten, schrijft Elfrink. "Joey Veerman is niet uit beeld voor Oranje. Zat gewoon in de voorselectie voor de komende interlandperiode, bevestigen meerdere bronnen in de voetballerij." Alleen vanwege zijn fitheid - Veerman ontbrak afgelopen weekend in het verloren thuisduel met N.E.C. (2-3) bij PSV - zit hij niet bij de definitieve groep.

