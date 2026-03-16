WK-shirt Oranje lekt uit in de vorm van zes foto's

Het officiële WK-shirt van het Nederlands elftal is uitgelekt. Althans, dat wil FootyHeadlines op X ons doen geloven. Het account is vaak wel betrouwbaar en dus zien we mogelijk vandaag voor het eerst het tenue waarin de mannen van Ronald Koeman komende zomer hun 'thuiswedstrijden' gaan afwerken.

Tussen 11 juni en 19 juli 2026 wordt het Wereldkampioenschap voetbal van 2026 afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Oranje speelt in de groep tegen Japan, Tunesië en een nog nader te bepalen Europees land. Die wedstrijden worden op 14, 20 en 26 juni gespeeld.

Volgens FootyHeadlines is het thuisshirt van Oranje uitgelekt. De KNVB heeft gekozen voor een relatief simpel shirt, met het eigen logo centraal op de borst. Verder zijn er zwarte accenten toegevoegd bij de nek, de uiteinden en de zijkanten van het shirt. Klik op de link in de tweet van FootyHeadlines om alle foto's te bekijken.

🇳🇱🧡💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 6 New Official Pictures - Netherlands 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/mVN4m6rARs — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 15, 2026

