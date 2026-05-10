Stije Resink krijgt lachers op de hand na vraag over transfer naar Ajax, Feyenoord of PSV

hoopt na FC Groningen voor een Nederlandse topclub uit te mogen komen, zo verklapt hij bij Goedemorgen Eredivisie. Een stap naar Ajax, Feyenoord of PSV heeft zijn voorkeur boven een transfer naar het buitenland.

Resink werd afgelopen winter nadrukkelijk gevolgd door Benfica, maar een transfer kwam er niet van. Ook komende zomer lijkt hij gewoon in Groningen te blijven, omdat hij momenteel revalideert van een kruisbandblessure. Zodra hij weer fit is, zal Resink normaal gesproken een stap gaan zetten. Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt hij hier een dilemma over voorgelegd. “Mijn ideale vervolgstap is Nederlandse top drie of buitenland?”, zo klinkt de vraag. “Eens”, antwoordt Resink, waarna zijn tafelgenoten beginnen te lachen. Als de aanvoerder van FC Groningen te horen krijgt dat hij moet kiezen tussen de twee opties, geeft hij aan dat zijn voorkeur uitgaat naar een stap naar de top drie.

Later in de uitzending wordt het dilemma door Fresia Cousiño Arias nog een keer aangehaald. “Ik vroeg top drie of buitenland als vervolgstap, jij zei ‘eens’”, aldus de presentatrice. “Heel goed antwoord was dat, scherp”, lacht Resink om zichzelf, waarna hij uitlegt waarom zijn voorkeur uitgaat naar een stap binnen Nederland. “Ik denk dat het sowieso van jongs af aan al een droom van mij is om in de top van Nederland te spelen.”

Dat is echter niet de enige reden voor Resink om in de Eredivisie te blijven. “Ik denk dat ik mezelf nog genoeg kan ontwikkelen in Nederland. In mijn ideale plaatje ga ik dus naar de top van Nederland, me daar verder ontwikkelen en belangrijk zijn en dan uiteindelijk een keer een mooie stap naar het buitenland maken”, schetst hij zijn toekomstbeeld. Voor zijn blessure merkte Resink dat hij ‘geleidelijk steeds bepalender werd in het team’ bij Groningen. “Je merkt op de trainingen en wedstrijden dat het allemaal wel vanzelf gaat. Als je merkt: ‘Ik heb niet meer echt de uitdaging die ik had toen ik binnenkwam’, dan merk je dat je toe bent aan een stapje omhoog.”