Excelsior stunt bij FC Groningen en bereikt magische puntengrens

Excelsior heeft zaterdagavond in de absolute slotfase een spectaculaire overwinning geboekt op bezoek bij FC Groningen: 2-3. De Rotterdammers sloegen in blessuretijd toe na een razendsnelle counter. Nummer veertien Excelsior komt daardoor op 34 punten, de magische grens die bijna altijd handhaving betekent. Groningen lijdt just duur puntenverlies in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

De avond begon nog perfect voor de thuisploeg. Al in de tweede minuut was het raak: een scherp genomen hoekschop van David van der Werff belandde bij de tweede paal, waar Tika de Jonge volledig vrij kon inkoppen. De vroege voorsprong gaf FC Groningen vertrouwen, maar al snel nam Excelsior het initiatief over. Doelman Etienne Vaessen moest meermaals ingrijpen om de gelijkmaker te voorkomen en hield zijn ploeg met knappe reddingen overeind.

De waarschuwingen stapelden zich op en naarmate de eerste helft vorderde, groeide de druk van de bezoekers. FC Groningen kwam er sporadisch nog uit, onder meer via Thom van Bergen, maar stuitte op Stijn van Gassel. Vlak voor rust viel alsnog de verdiende gelijkmaker: opnieuw uit een hoekschop was het raak, ditmaal kopte Casper Widell bij de tweede paal binnen. Protesten bij de thuisploeg haalden niets uit, waardoor beide ploegen met 1-1 de kleedkamer opzochten.

Direct na rust herpakte FC Groningen zich bliksemsnel. Binnen een minuut lag de bal alweer in het net. Tika de Jonge heroverde de bal en stuurde Younes Taha diep, die oog in oog met Van Gassel ditmaal koel bleef en de 2-1 binnenschoof. De opluchting in Euroborg was groot, maar opnieuw bleek de voorsprong geen garantie voor controle.

Excelsior bleef gevaarlijk en liet zich niet uit het veld slaan. Arthur Zagre testte Vaessen, terwijl de druk op de Groningse defensie aanhield. Na iets meer dan een uur spelen viel de gelijkmaker: Sanches Fernandes ontsnapte aan de aandacht, werd diep gestuurd en rondde beheerst af door de bal langs Vaessen te tikken. De spanning keerde volledig terug in het duel.

Met het oog op de play-offs begon de tijd te dringen voor de ploeg van Dick Lukkien, die aanvallend wisselde in de hoop de overwinning alsnog naar zich toe te trekken. Maar terwijl FC Groningen op zoek ging naar de winnende treffer, sloeg Excelsior toe op het moment dat het er het meest toe deed. Een Groningse corner in de slotfase mondde uit in een razendsnelle counter, die door Gyan de Regt werd afgerond: 2-3.

In de acht minuten extra tijd zette FC Groningen nog alles op alles. Een kopbal van Tika de Jonge werd gekeerd door Van Gassel en een val van Dies Janse in het strafschopgebied leverde geen penalty op. Euroborg hield de adem in, maar de comeback bleef uit, waardoor de dreun in de slotseconden definitief werd. Na de 5-0 zege op FC Utrecht boekt Excelsior zo de tweede overwinning op rij in de Eredivisie.