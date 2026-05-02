Het lijkt niet meer goed te komen tussen Dani Ceballos en trainer Álvaro Arbeloa bij Real Madrid. De 29-jarige middenvelder heeft volgens Marca intern aangegeven geen contact meer te willen met zijn coach tot het einde van het seizoen, waarmee een breuk onafwendbaar lijkt. Ook heeft Ceballos zijn trainer ontvolgd op Instagram.

Volgens Spaanse berichtgeving liep de situatie donderdag uit de hand na een individueel gesprek op het trainingscomplex. Kort daarna lichtte Ceballos zijn ploeggenoten in over zijn standpunt. De middenvelder zou daarbij hebben benadrukt dat hij duidelijkheid wilde creëren om onrust binnen de selectie te voorkomen.

De spanningen komen niet uit de lucht vallen. Ceballos vervulde dit seizoen voornamelijk een rol als invaller en stond bovendien enkele weken aan de kant met een kuitblessure. Na zijn terugkeer bleef speeltijd uit: vier wedstrijden op rij bleef hij op de bank, waarna hij tegen Real Betis zelfs buiten de wedstrijdselectie werd gelaten.

Die beslissing lijkt bepalend te zijn geweest voor de huidige situatie. De verwachting is dan ook dat Ceballos dit seizoen geen rol van betekenis meer zal spelen binnen de ploeg.

Ajax op vinkentouw voor Ceballos

Hoewel zijn contract doorloopt tot medio 2027, stevenen beide partijen af op een afscheid in de zomer. Een transfer wordt gezien als de meest logische oplossing, mede gezien zijn beperkte perspectief binnen de selectie.

De middenvelder geldt door zijn relatief lage transfersom als een interessante optie op de markt. Het algoritme van FootballTransfers schat zijn transferwaarde in op 6,3 miljoen euro, al zou dat bedrag nog lager kunnen uitvallen door de uitzichtloze situatie in Madrid.

Ajax volgt de ontwikkelingen en heeft volgens Spaanse media al eerste contacten gelegd. Daarnaast worden Olympique Marseille en een terugkeer naar Real Betis genoemd, al zou daarvoor een aanzienlijke salarisreductie nodig zijn.

Ceballos maakte in 2017 de overstap naar Real Madrid en kwam sindsdien tot 214 officiële wedstrijden. Een vaste basisplaats wist hij echter nooit te veroveren. Tijdens zijn verhuurperiode aan Arsenal kreeg hij nog het meeste speeltijd.

Dit seizoen staat de teller op 22 optredens, zonder directe betrokkenheid bij doelpunten. Zijn invalbeurt eind februari tegen Osasuna lijkt voorlopig zijn laatste bijdrage.

Arbeloa reageert niet op situatie Ceballos

Arbeloa ging in aanloop naar het duel met Espanyol kort in op de ontstane situatie, zonder inhoudelijk op de berichten in te gaan. “Ik meng me niet in publieke discussies over situaties waar mijn spelers bij betrokken zijn. Wat in de kleedkamer gebeurt, blijft daar. Mijn focus ligt volledig op de komende wedstrijd. Dat is het enige dat telt."