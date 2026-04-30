FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld heeft zich in de podcast De Bestuurskamer uitgesproken over het gebruik van een ‘uitwijkstadion’ door Ajax. Als de Amsterdammers in de play-offs om Europees voetbal belanden, moeten ze uitwijken naar het Kras Stadion van FC Volendam.

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan is FC Groningen nog volop in de race voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Momenteel staat de Trots van het Noorden op de negende plek in de Eredivisie. Dit is, door de bekerwinst van nummer zes AZ, genoeg voor een play-off ticket. De kans dat Ajax de tegenstander wordt in de play-offs is aanwezig, maar spelen in de Johan Cruijff ArenA is dan hoe dan ook onmogelijk.

Dit omdat de Britse popzanger Harry Styles ten tijde van de play-offs concerten geeft in het Amsterdamse stadion. Hierdoor kan Ajax geen beroep doen op de eigen ArenA. Het Kras Stadion van FC Volendam is als uitwijklocatie aangewezen.

“In de ArenA passen ruim 56.000 mensen en in het Kras Stadion slechts 6800”, concludeert Van Mosselveld. “De ploegen die in de play-offs kunnen komen hebben een fanatieke achterban. Ik mag toch aannemen dat als een club uitwijkt naar een ander stadion, dat geen gevolg voor de uitsupporters heeft."

Volgens collega-directeur Jan Willem van Dop (Go Ahead Eagles) moet het thuisvoordeel 'per definitie naar de tegenpartij' gaan, als een club geen thuiwedstrijd kan organiseren. spreekt zich uit in de podcast. De algemeen directeur van Heracles Almelo, Rob Toussaint, brengt wat nuance. “In de reglementen staat dat je als club een stadion beschikbaar moet hebben, Ajax heeft een stadion beschikbaar, dus ze voldoen aan de reglementen.”

Van Mosselveld reageert: “We zouden eigenlijk moeten beginnen met de regel: je moet je eigen stadion beschikbaar hebben. Ik snap niet zo goed dat dit niet de regel is. Het is logisch dat je bij calamiteiten kan uitwijken naar een ander stadion, maar niet uit commercieel belang. Dat heeft niks te maken met of het wel of niet beschikbaar is, dat is een bewuste keuze."