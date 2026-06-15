NOS verbijsterd door Ronald Koeman bij Nederland - Japan: 'Ik vind dit best vreemd'

De wissels van Ronald Koeman in de wedstrijd tussen Nederland en Japan (2-2) zorgen voor verbazing bij de analisten van de NOS. De bondscoach haalde spelers naar de kant die beter in de wedstrijd leken te komen.

Vijf minuten nadat Crysencio Summerville de 2-1 maakte, verliet hij samen met Donyell Malen en Tijjani Reijnders het veld. Voor het trio kwamen Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber het veld in. Later voerde Koeman nog een verdedigende wissel door, met het inbrengen van Nathan Aké voor Ryan Gravenberch. Tot slot kwam Brian Brobbey voor Cody Gakpo; twee minuten voor tijd maakte Japan de 2-2.

Artikel gaat verder onder video

"Je hebt eigenlijk alle kaarten in handen”, verzucht Wim Kieft. Ik begreep de wissels niet zo goed. Misschien waren er blessures.” Rafael van der Vaart vult aan: “De spelers kwamen er ook steeds beter in, zoals Malen en Summerville. Heel gek. Heel verdedigend, ineens met vijf verdedigers…”

Ook Pierre van Hooijdonk vindt de wissels opvallend. “Als er geen blessures of vermoeidheid aan ten grondslag liggen, vind ik het best vreemd dat je op dat moment al besluit om in te zakken. Want dat is wat je doet. Je besluit in te zakken, maar je hebt geen wapens. Je snelheid is helemaal uit het elftal. De enige die er nog op stond met enige snelheid, was Gakpo.”

“Dit waren geen blessures, anders had je altijd met Kluivert nog een speler met snelheid kunnen brengen”, antwoordt Van der Vaart, waarop Van Hooijdonk zegt: “Ik denk dat hij zijn eigen fout een beetje probeerde te herstellen door toch nog Brobbey in de spits te zetten, want met Memphis kwam je eigenlijk nog verder van het doel van de tegenstander te spelen.”