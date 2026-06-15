NOS verbijsterd door Ronald Koeman bij Nederland - Japan: 'Ik vind dit best vreemd'

De wissels van Ronald Koeman in de wedstrijd tussen Nederland en Japan (2-2) zorgen voor verbazing bij de analisten van de NOS. De bondscoach haalde spelers naar de kant die beter in de wedstrijd leken te komen.
Vijf minuten nadat Crysencio Summerville de 2-1 maakte, verliet hij samen met Donyell Malen en Tijjani Reijnders het veld. Voor het trio kwamen Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber het veld in. Later voerde Koeman nog een verdedigende wissel door, met het inbrengen van Nathan Aké voor Ryan Gravenberch. Tot slot kwam Brian Brobbey voor Cody Gakpo; twee minuten voor tijd maakte Japan de 2-2.
"Je hebt eigenlijk alle kaarten in handen”, verzucht Wim Kieft. Ik begreep de wissels niet zo goed. Misschien waren er blessures.” Rafael van der Vaart vult aan: “De spelers kwamen er ook steeds beter in, zoals Malen en Summerville. Heel gek. Heel verdedigend, ineens met vijf verdedigers…”
Ook Pierre van Hooijdonk vindt de wissels opvallend. “Als er geen blessures of vermoeidheid aan ten grondslag liggen, vind ik het best vreemd dat je op dat moment al besluit om in te zakken. Want dat is wat je doet. Je besluit in te zakken, maar je hebt geen wapens. Je snelheid is helemaal uit het elftal. De enige die er nog op stond met enige snelheid, was Gakpo.”
“Dit waren geen blessures, anders had je altijd met Kluivert nog een speler met snelheid kunnen brengen”, antwoordt Van der Vaart, waarop Van Hooijdonk zegt: “Ik denk dat hij zijn eigen fout een beetje probeerde te herstellen door toch nog Brobbey in de spits te zetten, want met Memphis kwam je eigenlijk nog verder van het doel van de tegenstander te spelen.”
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Nog tijdens het toernooi afscheid nemen van deze bondscoach. Hij begrijpt het gewoon niet. Gakpo eraf en Summerville naar links was veel logischer geweest. En dan gaat hij met twee spitsen spelen en zij het Depay en Brobbey. Als je met twee spitsen gaat spelen dan heb je een aanspeelpunt en een loper. Kluivert bijvoorbeeld. Wat snapt Koeman hier niet aan
@Kaozz Even los van het tactische deel, Memphis heeft geen bal kunnen controleren. Maar de diepte was er totaal uit, het ging nergens meer over echt verschrikkelijk. Vijf man verdediging betekent meestal ook dat er vijf man niemand staan te dekken en dat zag je.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nog tijdens het toernooi afscheid nemen van deze bondscoach. Hij begrijpt het gewoon niet. Gakpo eraf en Summerville naar links was veel logischer geweest. En dan gaat hij met twee spitsen spelen en zij het Depay en Brobbey. Als je met twee spitsen gaat spelen dan heb je een aanspeelpunt en een loper. Kluivert bijvoorbeeld. Wat snapt Koeman hier niet aan
@Kaozz Even los van het tactische deel, Memphis heeft geen bal kunnen controleren. Maar de diepte was er totaal uit, het ging nergens meer over echt verschrikkelijk. Vijf man verdediging betekent meestal ook dat er vijf man niemand staan te dekken en dat zag je.