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Arne Slot verklaart besluit om Oranje af te wijzen met twee zinnen

30 juli 2026, 22:00
Arne Slot
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Arne Slot bevestigt dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer wordt daardoor niet de volgende bondscoach van het Nederlands elftal.

"Ik wil in het clubvoetbal in Europa actief blijven", beaamt Slot in gesprek met De Telegraaf. "En dat is niet vandaag besloten." Slot gold als topkandidaat bij de KNVB om Ronald Koeman op te volgen, maar de bond zal dus moeten doorschakelen.

De oefenmeester richt zich sinds zijn vertrek bij Liverpool op een nieuwe functie bij een club in een van de grote Europese competities. Vanuit Engeland, Italië en Duitsland werd deze zomer al geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

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Ook Al Ahli toonde nadrukkelijke belangstelling. De Saudische club zag in Slot een mogelijke opvolger van Matthias Jaissle, die naar verwachting naar Newcastle United vertrekt. Een avontuur buiten Europa geniet bij de Nederlander echter niet de voorkeur.

Slot zit sinds mei zonder club. Zijn periode bij Liverpool eindigde na een teleurstellend verlopen seizoen, nadat hij The Reds in zijn debuutjaar in de Premier League nog naar het landskampioenschap had geleid. Hoewel het bondscoachschap voor hem een droom en een eer blijft, kiest hij op dit moment nadrukkelijk voor het dagelijkse werk in het clubvoetbal.

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Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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