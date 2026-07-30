Ajax via hattrick Gloukh weer ruim voorbij Vojvodina, volgende tegenstander bekend

Ajax heeft zich overtuigend geplaatst voor de volgende voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen in de Johan Cruijff ArenA tegen FK Vojvodina verrassend op achterstand, maar stelden na rust alsnog nadrukkelijk orde op zaken: 4-1. Oscar Gloukh groeide met drie doelpunten uit tot de absolute uitblinker. Vorige week wonnen Ajax in Servië ook al met 1-4. In de derde voorronde wacht Shelbourne FC uit Ierland.
Na de overwinning in Servië begon Ajax met dezelfde basiself aan de return. Ook Vojvodina trad ongewijzigd aan, al stond met Marko Savić wel een nieuwe trainer langs de lijn. Hij volgde Miroslav Tanjga op, die na de ruime nederlaag in het heenduel werd ontslagen.
De openingsfase verliep nog voorzichtig, maar vanaf de elfde minuut nam Ajax de wedstrijd volledig in handen. Mika Godts schoot de eerste mogelijkheid rakelings over, waarna ook Kasper Dolberg meerdere keren dicht bij de openingstreffer was. Een poging van Godts werd door doelman Lazar Rosić uit de bovenhoek gehaald, terwijl Dolberg na een scherpe voorzet van Owen Wijndal net naast tikte.
De kansen bleven zich opstapelen. Davy Klaassen schoot voorlangs en Godts leek na een fraaie actie alsnog te scoren, maar zijn subtiele stift belandde op de lat. Ajax had de wedstrijd op dat moment al ruimschoots kunnen beslissen, maar kreeg in de veertigste minuut onverwacht de rekening gepresenteerd. Vojvodina kreeg een hoekschop en Djordje Crnomarkovic kopte de eerste serieuze Servische kans direct binnen: 0-1.
Lang kon de ploeg van Savić niet van die voorsprong genieten. Steven Berghuis bracht vlak voor rust een corner voor het doel, Youri Regeer kopte de bal door en Klaassen gaf van dichtbij het beslissende zetje: 1-1.
Na de hervatting zette Ajax de achtervolging onverminderd voort. Gloukh testte Rosić al snel met een schot richting de onderhoek en sloeg in de 53ste minuut alsnog toe. Na voorbereidend werk van Godts schoot de middenvelder de verdiende 2-1 overtuigend in de bovenhoek.
Vijf minuten later volgde het mooiste moment van de avond. Berghuis vond Gloukh op de rand van het strafschopgebied, waarna de Israëliër de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet schitterend in de verre hoek plaatste. Trainer Míchel bracht vervolgens onder anderen Marcos Leonardo, Caio Henrique, Jorthy Mokio en Oliver Edvardsen binnen de lijnen.
Ook na de wissels bleef Ajax aanvallen. Edvardsen leverde de voorzet af waaruit Gloukh zijn hattrick voltooide. De uitblinker nam de bal in één keer en schoot beheerst binnen voor de 4-1. Kort daarna kreeg hij onder luid applaus zijn publiekswissel. Mokio, Godts, Ouazane en Edvardsen kregen in de slotfase nog mogelijkheden om de score verder op te voeren, maar een vijfde Amsterdamse treffer bleef uit.
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Weet wel dat Voj nog iets geen al te sterke tegenstander is, maar Ajax heeft me toch wel positief verrast. 2 seizoenen geleden ook maar net met de hakken over de sloot van deze ploeg gewonnen en nu toch al een stuk verder. Denk dat het best is een leuk seizoen kan gaan worden met hopelijk een leuke strijd tussen de traditionele top 3. Want Feyenoord doet het ook leuk en PSV zal er heus ook wel weer staan zodra het moet.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Weet wel dat Voj nog iets geen al te sterke tegenstander is, maar Ajax heeft me toch wel positief verrast. 2 seizoenen geleden ook maar net met de hakken over de sloot van deze ploeg gewonnen en nu toch al een stuk verder. Denk dat het best is een leuk seizoen kan gaan worden met hopelijk een leuke strijd tussen de traditionele top 3. Want Feyenoord doet het ook leuk en PSV zal er heus ook wel weer staan zodra het moet.